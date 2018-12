BOLINHOS DE MIOLO DE PÃO (Águas Mansas – Camacha)

Ingredientes (6 pessoas):

1 pão de casa duro (miolo)

6 ovos

1 ramo de salsa

Sal q.b.

Azeite para fritar q.b.

Preparação:

Retire o miolo do pão e desfie-o para um alguidar de barro. Deite os ovos e bata tudo junto.

Pique a salsa miúda, misture tudo e tempere com um pouco de sal. Coloque uma frigideira ao lume com azeite até aquecer. Com uma colher de sopa, vá tirando às colheradas e deixe fritar em lume baixo. Depois de fritos, sirva normalmente.

Obs.: Estes bolinhos são típicos das Águas Mansas, Sitio do Ribeiro Serrão, Camacha, e eram confecionados a fim de aproveitar as sobras de pão duro.