Nas bancas a edição 1003 do Tribuna da Madeira

Porto da Cruz já pode ‘descansar em paz’

O Porto da Cruz desesperava desde 2014, quando um temporal passou a impedir a circulação numa das principais estradas da freguesia e fez encerrar o ainda novo cemitério. A solução foi improvisar, até final do ano passado, quando o Governo Regional concluiu a ‘Estabilização da Margem Esquerda da Ribeira do Junçal’. Agora falta garantir condições dignas para a realização de funerais. A Câmara de Machico já tem solução e conta com o apoio prometido por Miguel Albuquerque.

“Ventos” do Aeroporto em debate

O Parlamento nacional discutiu, nesta quinta-feira, um projeto de Resolução que “Recomenda ao Governo que diligencie junto da ANAC – Autoridade Nacional da Aviação Civil – o apuramento das condições necessárias para a melhoria da operacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo”.

Governo atento a toda a prática desportiva

Jorge Carvalho falou ao «Tribuna» sobre as prioridades do Governo para o desporto madeirense. Descartando os comentários de que o Governo foca-se mais no apoio ao futebol, apontou “só por demagogia política ou ignorância propositada é possível sustentar uma opinião dessa natureza”.

Sobre obras relacionadas com o desporto, o governante que tutela esta área disse que “estão previstas intervenções no campo de futebol no Liceu (relvado sintético, Sala de Armas e pavilhão). O concurso deverá ser lançado em março.

Funchal recebe 176 mil euros para investir em mobilidade sustentável

A Câmara Municipal do Funchal acolheu o primeiro encontro de trabalho no âmbito do Projeto MATCH-UP. Trata-se de uma iniciativa com financiamento comunitário através do programa Interreg Europe, que atribuiu ao Município uma verba de 176 mil euros para investimentos que venham promover a conjugação entre modos de transporte sustentáveis, com especial destaque para a mobilidade pedonal, ciclável, elétrica e o transporte público coletivo.

“Intervir na segurança da população” deverá ser prioridade

Miguel Silva Gouveia enalteceu o Funchal como cidade resiliente e que investe na segurança da população.

Francisco Franco conquista ‘vintes’

É considerada a segunda escola pública do país com mais notas de 20 valores nos exames nacionais.

A Secundária de Francisco Franco foi a segunda escola pública do país com maior número de alunos com notas de 20 valores nos exames nacionais, de acordo com os dados do semanário Expresso relativos ao Ranking 2018 das Escolas.

Escola de Machico vence ‘Olimpíadas da Europa’

A Escola Básica e Secundária de Machico venceu a terceira edição do Olimpíadas da Europa, que teve lugar no auditório do Colégio dos Jesuítas.

Durante a tarde, disputaram-se a semi-final e a final do concurso. A semi-final foi constituída por três rondas, sendo que, na primeira, defrontaram-se a Escola Básica e Secundária da Ponto do Sol, a Escola Complementar do Til-Apel e a Escola Básicae Secundária Padre Manuel Álvares.

Baltazar Dias acolhe Jornadas do Teatro

O Teatro Municipal Baltazar Dias organiza, no próximo dia 1 de março, a 2ª edição das Jornadas do Teatro, um evento que potencia o encontro entre diferentes agentes do setor artístico, nomeadamente jornalistas, atores, encenadores, investigadores e professores. O tema deste ano serão as perspetivas, as políticas e a investigação realizada acerca da temática do desenvolvimento de novos públicos, no contexto das artes performativas.

