Nas bancas a edição 1021 do Tribuna da Madeira

Hospital com concurso internacional

Albuquerque fala em compromisso “determinante e fundamental” para a Saúde na Madeira e disse estar “muito satisfeito” por consegui-lo antes do final do seu mandato, que termina em Setembro. Depois de meses marcados por polémica relacionada com o financiamento, está lançado o concurso internacional para o novo Hospital.

Porto Santo Bairro social “não está em conformidade perante a lei”

O movimento Mais Porto Santo denunciou que, no passado dia 18 de Abril deste ano, enviou à Presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo um requerimento para que fosse solicitado à Câmara Municipal do Porto Santo informações detalhadas para consulta estritamente no âmbito das competências dos Deputados Municipais do número de inquilinos com rendas em atraso nas habitações sociais, nas garagens e os valores por inquilino e totais em dívida.

Madeira “com as contas mais transparentes”

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, defendeu, na Assembleia Legislativa da Madeira, que a análise que o Tribunal de Contas faz à Conta da Região de 2017, permite assumir que “a Madeira não só é a entidade pública com as contas mais transparentes do país, mas sobretudo com as contas mais fiáveis”.

Cafôfo deixa promessas no porto santo

O candidato pelo PS às eleições regionais visitou, recentemente, a ilha dourada para ouvir os portosantenses e o que pretendem para o futuro desta ilha. Fica a garantia de Cafôfo de que a Saúde é prioridade.

Praia de Machico «sem edital de praia de banhos e sem vigilância»

A denúncia foi feita pela Concelhia do PSD/Machico. A praia de areia de Machico foi alvo de denúncia por parte da Concelhia do PSD/Machico, que apontam “numa altura em que a praia de areia de Machico já devia ter todas as condições para receber os banhistas, continua sem edital e sem vigilância”.

Calor representa risco acrescido para o coração

O impacto das elevadas temperaturas, típicas dos meses de verão, faz-se sentir a vários níveis. E um deles é o coração, confirma Ramiro Sá Carvalho, médico cardiologista do Heart Center do Hospital Cruz Vermelha, que alerta para o risco acrescido enfarte do miocárdio e de acidente vascular cerebral (AVC) nos meses mais quentes.

Selo «Escola Amiga da Criança» atribuído a 31 escolas

Foram 31 as escolas do Arquipélago da Madeira que viram os seus projetos distinguidos com o selo «Escola Amiga da Criança», na segunda edição desta iniciativa da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), da LeYa e do Psicólogo Eduardo Sá, que tem como distinguir escolas que concebem e concretizam ideias extraordinárias, para um desenvolvimento mais feliz da criança no ambiente escolar.

Empresas vão continuar a receber apoios

Foi durante a abertura de candidaturas ao Sistema de Incentivo Valorizar 2020 que os empresários ficaram a saber que as empresas vão ter mais 10,7 milhões para investir. O Sistema de Incentivo Valorizar 2020 foi apresentado pelo Vice-presidente do Governo Regional.

“Merecidos e incansáveis 10 anos”

O Comando Territorial da Madeira da Guarda Nacional Republicana (GNR) assinalou o 10º aniversário, bem como do Dia da Unidade, com uma cerimónia militar comemorativa, que se

Governo “não tem nada a esconder”

Pedro Calado insurge-se contra “suspeições” e “acusações infundadas”. O Governo Regional está “empenhado em reduzir o custo” do transporte de mercadorias por via marítima e esse objectivo “já está a ser concretizado”.

A criatividade através das artes tem sido usada “para entreter e não educar”

A artista e terapeuta disse, em declarações ao «Tribuna», que expandir a consciência criativa usando as artes serve como terapia e que é possível educar através das artes. Quanto ao Concurso que realizou sobre a “Ética”, em que o resultado foi acima do previsto, mostrou-se satisfeita com o empenho e a criatividade dos participantes. Um grupo de atletas madeirenses foi distinguido pelos trabalhos feitos e pela adesão.

