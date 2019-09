Nas bancas a edição 1031 do Tribuna da Madeira

“A minha prioridade é melhorar a vida dos madeirenses”

Cafôfo diz que o atual Governo Regional “tem vindo a trabalhar ao sabor da maré”. O PSD “já se demonstrou incapaz de responder à altura dos desafios”, “as pessoas anseiam por uma alternativa ao atual Governo” e querem “a mudança”, tudo razões que levaram Paulo Cafôfo a responder ao ‘chamamento’ e candidatar-se à Presidência do Governo Regional da Madeira. O que o ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal promete, caso seja eleito, é quase um corte radical com o passado. Segundo o candidato do PS à Quinta Vigia, a intenção é “responder à altura dos desafios atuais e futuros”.

Funchal mais seguro com consolidação de escarpas

Face a estas obras, o trânsito ficará interrompido entre as rotundas da Fundoa e do Encontro durante três meses. Esta intervenção ascende a um milhão de euros, cofinanciada pelo POSEUR, com previsão de termo para novembro de 2019. O Autarca do Funchal, Miguel Silva Gouveia, explicou o trabalho que tem sido desenvolvido, cujo investimento “marcará também a vida da Cidade do Funchal para as próximas gerações”.

Albuquerque ‘atira-se’ a Costa

Vinda do líder nacional do PS à Madeira ficou marcada por troca de acusações. Uma entrevista de António Costa, na última passagem pela Madeira, causou ‘mossa’ em Miguel Albuquerque e no Governo Regional, levando o líder do executivo madeirense a ‘atirar-se’ ao líder nacional do PS e primeiro-ministro. Em vésperas de eleições, o actual inquilino da Quinta Vigia diz que Costa “não terá, nesta terra, empregados ao serviço do centralismo de Lisboa”.

Turismo de Portugal vem procurar ideias inovadoras

O Município do Funchal vai acolher, no próximo dia 25 de setembro, uma iniciativa do Turismo de Portugal e da empresa Os Territórios Criativos, denominada Oficina do Roadshow, que vem apresentar à Região dois programas nacionais de aceleração no setor do Turismo, que têm como principal objetivo dar apoio a startups e apoiar o desenvolvimento de negócios no setor.

«Ilhéstico» Roteiro de arte contemporânea no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal associa-se aos 30 anos da Porta 33, com o apoio à realização da exposição «Ilhéstico», um novo roteiro de arte contemporânea para a cidade do Funchal, que reúne um total de 45 participantes, na sua maioria artistas madeirenses, autores de diversas linguagens e com percursos e experiências de vida distintos.

SPEA dá ‘nota negativa’ ao Governo Regional

SPEA lamenta quatro anos de desinteresse e desinvestimento ao nível da proteção das espécies e da valorização do património natural. A intenção de construir uma estrada asfaltada entre as Ginjas e os Estanquinhos, em plena zona Património da Humanidade da UNESCO, é a mais recente de um rol de decisões gravosas tomadas pelo Governo Regional da Madeira no último mandato. Aliadas ao desinvestimento na proteção da natureza por parte do executivo governamental nos últimos 4 anos, decisões como o abate de pombo-trocaz, a libertação de coelho-bravo no Porto Santo e a disseminação deliberada de plantas invasoras colocam em risco o vasto património natural da Madeira. “Os madeirenses têm o direito de exigir do Governo Regional uma política mais eficaz na proteção e valorização do rico património natural, que é seu e de todo o Mundo”, diz Cátia Gouveia, coordenadora da SPEA Madeira.

Vinho Madeira ‘sobre rodas’

Numa iniciativa da Delegação da Madeira dos Star Riders Portugal, com o apoio da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira, e da Associação de Motociclismo da Madeira, um Barril com Vinho Madeira irá percorrer nos próximos dois anos a totalidade dos países da União Europeia, passando por mais de 300 delegações dos Star Riders Europe.

Voluntária “de alma e coração”

Helena Oliveira esteve recentemente numa Missão em Angola. A psicóloga juntou-se a outras duas madeirenses, que também fazem parte da ALVD – Associação de Leigos Voluntários Dehonianos, que estiveram em Missão a Luau, acompanhadas pelo Padre David Mieiro, que coordena o voluntariado em Angola. Esta foi a sua primeira experiência como voluntária neste tipo de iniciativa. Em entrevista ao «Tribuna», após o regresso a casa, no passado fim de semana, Helena Oliveira falou sobre esta “aventura” que deixou-lhe a vontade de voltar a repetir.

