Representante foi ver trabalho do exército

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Irineu Barreto, visitou hoje, pelas 11.00 horas, a sala de operações da Zona Militar da Madeira.

A deslocação serviu para o juiz conselheiro assistir ao ‘briefing’ diário e ser informado das diversas actividades desenvolvidas pelo Exército, a nível regional e nacional, no âmbito da prevenção e combate ao covid-19.

Uma nota do gabinete do Representante da República dá conta que o Comandante da Zona Militar, o Brigadeiro-General Pedro Sardinha, “teve a ocasião de descrever, em detalhe, os pormenores desta missão na qual o Exército tem empenhado muitos recursos, sobretudo no apoio aos serviços de Saúde e de Proteção Civil”.