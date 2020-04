Costa fala em “excesso de nervosismo”

António Costa considerou, hoje, que existe um “excesso de nervosismo” na discussão sobre a celebração do dia 25 de Abril na Assembleia da República (AR). Uma petição online a pedir o cancelamento da sessão já reuniu mais de 83 mil assinaturas.

“Estamos a chegar a uma fase em que naturalmente (…) está tudo a ficar talvez excessivamente nervoso para o que é recomendável, depois da forma exemplar como temos vivido. Temos que conduzir-nos com bom senso no conjunto de todo este período”, disse o primeiro-ministro, esta segunda-feira. “Temos conseguido viver sem suspender o nosso regime democrático. (…) A AR tem mantido a sua actividade naturalmente com níveis limitados à sua participação, tendo em conta as regras que todos temos de manter de distanciamento social.”