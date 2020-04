Continuam a chegar relatos de máscaras sem abertura e sem os filtros

Desta vez, os vários casos reportam a São Gonçalo, de onde foi-nos dito que receberam as duas máscaras em casa, mas estão sem abertura para os filtros e sem os próprios filtros para uso. As aberturas para a substituição dos filtros «estão cosidas» à máquina.

Na sequência de uma notícia aqui publicada ontem, sobre as máscaras que estão a ser distribuídas pela população madeirenses em que, nalguns casos, as mesmas estão incompletas, chega-nos hoje, à redação, mais informações da mesma situação.

You May Also Like