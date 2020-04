O Núcleo de Estudos de Medicina Obstétrica (NEMO) da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI) acaba de emitir um documento com medidas de prevenção para grávidas em tempos de COVID-19.

O risco de infeção na grávida parece ser semelhante ao da população em geral. Pouco ainda se sabe sobre a transmissão ao feto, mas parece ser reduzida. Não há evidência de que o vírus passe o leite materno e os benefícios da amamentação superam o risco potencial de transmissão COVID-19.

Mães que amamentam devem tomar todas as possíveis precauções para evitar a transmissão.

Lavar as mãos frequentemente e usar máscara facial.

Não há evidência de que após o parto, uma mulher com COVID-19 deva ser separada do seu filho.

O impacto da separação parece ser mais prejudicial do que o risco de infeção.

As grávidas devem evitar contactos desnecessários com os serviços de saúde, contudo, devem cumprir as vigilâncias de acordo com a DGS, nomeadamente as ecografias.

As grávidas deverão ser instruídas pelos médicos assistentes sobre os sinais de alarme da eventual agudização de uma patologia de base, e dos motivos que as levam a contactar a Linha SNS 24 ou o INEM.

Deve existir especial cuidado com o bem-estar mental e, se necessário, contactar uma linha de apoio psicológico.

Se a situação clínica o justificar, é aconselhável que a grávida não rejeite exames de imagem como radiografia ou TC torácicas. É recomendável o uso de proteção individual.

Sintomas isolados, nomeadamente febre, devem ser submetidos a avaliação clínica para descartar outras causas.

Devem ser adotadas medidas

que reduzam o risco de infeção e contágio:

Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete durante pelo menos 20 segundos.

Usar um desinfetante para as mãos à base de álcool, como álcool em gel.

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

Evitar contacto próximo com pessoas doentes.

Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar com um toalhete e de imediato deitar fora.

Limpar e desinfetar objetos e superfícies manipuladas com frequência.

Usar máscara quando apropriado.

