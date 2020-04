Sociedade Portuguesa de Cardiologia recomenda uso generalizado de máscaras

O uso da máscara deve ser um reflexo de cidadania de cada pessoa que pode ser portadora do vírus sem saber e que assim protege as pessoas à sua volta, num exercício solidário de cidadania.

Mas defendemos que as máscaras cirúrgicas devem ser utilizadas pelos grupos de risco (idosos e pessoas com doenças debilitantes, como as cardiovasculares), prestadores de cuidados a pessoas institucionalizadas e profissionais de saúde”, adverte o presidente da SPC, Victor Gil.

Os Centers for Disease Control dos Estados Unidos, inicialmente reticentes, passaram a recomendar, a partir de 4 de abril, o uso de máscaras comunitárias pela população geral. A recomendação do uso de máscara pode não ser sustentada por robusta evidência produzida por ensaios clínicos, mas é justificada pelo “princípio da precaução”.

“É verdade que a máscara protege pouco quem a usa e, sobretudo se for mal utilizada, pode dar uma falsa sensação de segurança. Mas também é verdade que se pode ser portador e disseminar o vírus sem se sentir doente e que, por conseguinte, o uso de máscara protege os outros. A nossa principal proteção é a máscara do outro”, reforça o presidente da SPC, Victor Gil.

