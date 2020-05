Caniço Shopping com Projeto de Sinalética “desenhado de raiz”

O centro comercial Caniço Shopping reabriu, no passado dia 04 de Maio, todas as Lojas autorizadas para tal e que que tinham encerrado aquando do estabelecimento do Estado de Emergência, no passado mês de Março.

Tendo sido aprovado o Plano de Contingência do “Caniço Shopping”, foi implementado, após conhecimento da Resolução 273 que ditou as regras do início do “desconfinamento”, uma sinalética para orientação e melhor conforto dos Lojistas e Clientes.

Segundo o Director Geral, Joaquim Silva: “Decorrente da sua habitual sensibilidade e preocupação com a população em geral, e mais uma vez a pensar na segurança e comodidade dos seus Clientes, o “Caniço Shopping” implementou, de acordo com todas as normas lançadas pela Direcção Regional de Saúde e do Governo Regional, um Projeto de Sinalética intuitivo e acima de tudo funcional de modo facilitar a circulação em segurança dentro do Centro Comercial, tendo em conta todos os cuidados que devemos ter no atual contexto do COVID-19.

Desenvolvido em tempo record em parceria com o Atelier de Design “GONNA Creative Studio”, este Projeto de Sinalética integra também todas as regras impostas pelo Plano de Contingência do “Caniço Shopping”, ao qual as Lojas estão também afetas”.

Acrescenta: “Além deste Projeto de Sinalética desenhado de raiz especificamente para aquele espaço, o “Caniço Shopping” será também pioneiro na implementação de inovadores KIT’s Ozonizadores e Lâmpadas UV nos Elevadores e Escadas Rolantes para reforço da constante da limpeza e higienização diária, já implementada desde Fevereiro.

Assim, com a reabertura das Lojas no passado dia 04 de Maio, com exceção da Restauração e Ginásio, o “Caniço Shopping” reforça desta forma a segurança de todos os Colaboradores e Clientes que circulam no Centro Comercial”.