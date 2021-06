Nas bancas a edição 1121 do Tribuna da Madeira

“Não podemos ter um nascer do sol ao som de reggaeton”

Porto santo precisa de “resultados”

Falta mão de obra no Comércio

“Diligências incessantes”… mas sem resultados

Droga encerra bares no Funchal

PS -M defende “qualidade” e “excelência”

Eco Cartão Escola é “projeto de muito sucesso”

“Funchal teve O ano mais difícil de sempre”

Madeira reserva 4 milhões para apoiar pessoas “sem abrigo”

Há mais queixas nas comunicações

O desemprego levou Gonçalo Viveiros, licenciado em engenharia, a ter de seguir outro rumo profissional como guia turístico. Uma opção que, confessa ao «Tribuna», desempenha com o coração. Afirma que “há uma lacuna na ligação cultura/turismo” e que os novos hábitos são “uma dificuldade” encontrada na retoma do sector.Miguel Brito apresenta um projeto com futuro para o Porto Santo, focando quatro eixos fundamentais da sua candidatura à Câmara local: o turismo, o apoio social, a educação e a mobilidade interna.Quem aluga casas aos visitantes para férias na ilha diz que está praticamente “tudo cheio” para o mês de Agosto, e que tem havido muita procura dos madeirenses. Os comerciantes locais depositam expetativas para os próximos meses. Afirmam que a clientela tem sido boa, mas apontam que a dificuldade é arranjar pessoas para trabalhar.Em Agosto de 2019, nas vésperas das Eleições Regionais realizadas em Setembro, Miguel Albuquerque esteve em Câmara de Lobos para a cerimónia de abertura da Festa do Peixe Espada e, perante centenas de pessoas, anunciou estarem “muito próximas do sucesso” as “negociações em curso” para a renovação dos espadeiros. As “diligências”, que passaram por Lisboa e Bruxelas, não tiveram efeitos práticos.Os dois estabelecimentos em causa foram fechados pela Câmara do Funchal por tráfico de droga. Miguel Silva Gouveia refere que “esta é a primeira vez que se decide um encerramento deste género no Funchal”.O Governo Regional descurou a “qualificação” durante a pandemia e não houve “capacidade” para “requalificar o produto e valorizar o destino” turístico. A acusação é do PS-M, que aposta em «Fazer Diferente».A Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, que tem a seu cargo o pelouro do Ambiente, inaugurou, no Largo da Restauração, a exposição “Todos juntos por mais Cidadania Ambiental”, uma mostra que marca o arranque da edição 2021 da Semana do Ambiente.O Município do Funchal teve o ano passado “uma quebra sem paralelo” nas receitas camarárias que, segundo Miguel Silva Gouveia, não impediu a autarquia de acudir às famílias, manter a economia a funcionar e prosseguir com obras essenciais no terreno. A Oposição diz que o executivo municipal “ficou aquém das expectativas”.A Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, revelou, nesta terça-feira, dia 1 de junho, na Assembleia Legislativa da Madeira que no Plano de Recuperação e Resiliência, apresentado pela Madeira, há “4 milhões de euros destinados a respostas sociais para permitir soluções para 70 pessoas em situação de sem abrigo”.Após a primeira declaração do estado de emergência devido à pandemia de COVID-19, em 19 de março de 2020, e até 18 de março de 2021, a ANACOM recebeu 140 mil reclamações contra prestadores de serviços de comunicações, mais 37% do que no período homólogo. O pico semanal de reclamações foi atingido na semana de 13 a 19 de dezembro, com 4300 reclamações.

