Nas bancas a edição 1123 do Tribuna da Madeira

Impasse regressa à ‘Escola Hoteleira’

O Governo Regional declarou a intenção de rescindir o contrato de concessão da ‘Escola Hoteleira’ a 28 de Março de 2017, invocando “incumprimento das obrigações” assumidas pela concessionária. E, a 1 de Agosto desse mesmo ano, o Executivo determinou que a CELFF procedesse à entrega de todos os bens móveis e imóveis que lhe estão afectos. O prazo foi prorrogado em 2018, 2019 e 2020. A próxima data que volta a colocar a ‘Escola Hoteleira’ sob os holofotes políticos é 31 de Julho.

Drogas sintéticas são uma ‘urgência’

Uma proposta para a inclusão das novas substâncias na Lei de Combate à Droga foi aprovada na Assembleia Legislativa da Madeira, por unanimidade, a 26 de Janeiro de 2021. O “flagelo social” que tem vindo a “aumentar” em todo o país – e “em particular” na Região Autónoma – fez os partidos representados no Parlamento regional pedir à Assembleia da República a alteração dos pontos agendados para o plenário do dia 2 de Julho. José Manuel Rodrigues já apelara ao Governo da República, em Dezembro de 2020, para que procedesse à transposição da directiva europeia que criminaliza o tráfico de novas substâncias psicoativas.

Registo de Navios da Madeira “é totalmente transparente”

O World Voyager, da Mystic Cruises, esteve na Região para iniciar cruzeiros pelos arquipélagos da Madeira e dos Açores. O empresário Mário Ferreira afiança que a partir de julho as expetativas são para recomeçar em força. A aposta será feita durante uns meses neste programa que sai da Madeira, visita as Desertas, passa pelo Porto Santo e ruma às 9 ilhas dos Açores. A ambição, no futuro, é transformar esta operação “como um cruzeiro regular”.

ETAR renovada

O projeto municipal representou, nesta primeira fase, um investimento de cerca de 3,3 milhões de euros.

Segurança reforçada

O Plano Operacional de Combate a Incêndios Florestais 2021 (POCIF) foi apresentado, nesta quarta-feira, dia 16, na sede do Serviço Regional de Proteção Civil. O presidente do Governo Regional esteve presente na cerimónia que serviu ainda para apresentar o novo meio aéreo de combate aos incêndios. Miguel Albuquerque foi acompanhado pelo secretário regional da Saúde, que explicou alguns dos pormenores do Plano de Combate a Incêndios a vigorar neste ano, bem como ainda falou acerca do novo helicóptero da Região.

Acabar com “os campos de batalha” nos eventos desportivos

Os recentes acontecimentos ocorridos em distintos jogos “mancharam” o momento em que se mostrou tudo menos desportivismo.

“Funchal Apoia + Cultura”

Foram abertas mais duas novas linhas de apoio para agentes e associações culturais.

Mafalda Gonçalves

“Pretendemos visões amplas sem bloqueios”

A candidata pelo PS-M à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz apresentou publicamente a sua candidatura com o lema “Um Novo Começo”. Mafalda Gonçalves espera contar com a confiança da população para concretizar todo o potencial do concelho em ações concretas, que se traduzem em mais emprego, desenvolvimento sustentável e qualidade de vida.

Diogo Goes

“Os pilares essenciais” para a freguesia da Sé

O objetivo, segundo o candidato, é “garantir um Futuro mais justo, mais inclusivo, e mais solidário para todos os habitantes da freguesia”. A Coligação Confiança iniciou vários “Roteiros pelo Coração da Cidade” para auscultar população e empresários.

CMF ‘convida’ a “conhecer o município”

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), pelo segundo ano consecutivo, convida os madeirenses a “conhecerem melhor o município”. “Faça Férias no Funchal” é o que propõe a autarquia, porque a crise pandémica “ainda não deu tréguas”. Além dos madeirenses ficarem a conhecer o Funchal também podem, desde modo, apoiar a economia local.

