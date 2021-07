Vacinação dos jovens com grande adesão

A Região Autónoma da Madeira iniciou, neste sábado, dia 31, a vacinação dos mais jovens com idades entre os 12 e os 17 anos de idade, no Madeira Tecnopolo.

As longas filas começaram a se notar desde cedo, apesar do horário estipulado para as 13 horas.

O ‘Open Day’ com o mote “Férias em Segurança” teve uma grande adesão, apesar das informações vinculadas sobre as dúvidas na vacinação entre os 12 e os 15 anos de idade.

Para além de umas situações pontuais de alguns jovens que se sentiram indispostos, e que foram rapidamente solucionadas pelos profissionais em serviço, outra situação que ‘deu nas vistas’ teve a ver com um momento de indignação no exterior. Em que umas pessoas manifestavam-se contra esta vacinação, tendo as mesmas, inclusive, abordado alguns dos jovens que se deslocavam ao local para a vacinação. De acordo com informações que nos foram dadas, no local, por três jovens que foram abordados, as senhoras em causa incentivavam à não vacinação alegando a omissão dos perigos e dos sintomas posteriores à toma da vacina. Segundo apurámos, a situação acabou por ser controlada com indicações do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, que estava presente no Centro de Vacinação do Funchal (Tecnopolo). As longas filas continuam durante o dia de hoje. Na próxima quarta-feira haverá novo ‘Open Day’.