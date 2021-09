Deixar PS e PSD sozinhos na CMF “é desastroso”

A CDU realizou no Funchal acções de Campanha Eleitoral ao longo desta quinta feira, com conclusão no Largo do Miranda, nas zonas altas da freguesia de Santa Maria Maior, onde o candidato à presidência da Câmara Municipal do Funchal, Edgar Silva, afirmou que «seria desastroso deixar sozinhos o PS e o PSD na CMF».

No uso da palavra, explicou Edgar Silva: «Os resultados estão à vista, nos últimos quatro anos, com o PS e o PSD sozinhos na vereação da CMF agravaram-se as injustiças sociais, acentuaram-se as desigualdades no Funchal, foram reduzidos os investimentos nas zonas altas, foram retirados direitos ao povo do Funchal. Voltar a deixar o PS e o PSD sozinhos na CMF seria desastroso!».

Nesta iniciativa da CDU, segundo Edgar Silva, «é necessário perceber como PS e PSD são farinha do mesmo saco. Quando se tratou de reduzir de 21% para 4,4%, na actual vereação, o investimento nas zonas altas do Funchal, tal só foi possível porque PS e PSD se entenderam quando estava em causa retirar direitos ao povo do Funchal. Quando foram aprovados os grandes projectos para a especulação imobiliária e foi decidida a expulsão de milhares de funchalenses do direito à cidade, tal só aconteceu porque PS e PSD estavam sozinhos na CMF. De facto, os resultados aí estão, as consequências de deixar o PS e o PSD sozinhos na CMF são desastrosos para o povo do Funchal».

Para a CDU, «o maior desafio que está colocado nas próximas Eleições Autárquicas é o de fazer eleger quem como os candidatos da CDU serão o garante da afirmação dos direitos ao desenvolvimento do povo do Funchal. A maior prioridade é a de votar em quem como a CDU tem propostas e soluções para uma política alternativa. Na verdade, só a CDU tem provas dadas na luta em favor da justiça social e no combate às desigualdades territoriais do concelho do Funchal».

Disse ainda Edgar Silva: «Se os “Mentirómetros” se multiplicaram pelo Funchal foi porque PS e PSD estiveram sozinhos na CMF e, por isso, as trafulhices e as fraudes se alastraram. Voltar a deixar outra vez o PS e o PSD sozinhos na CMF só fará com que ainda sejam mais numerosos os casos de “Mentirómetros” no concelho do Funchal».