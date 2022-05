Nas bancas a edição 1168 do Tribuna da Madeira

Atitudes de Albuquerque demonstram “irresponsabilidade”

O líder parlamentar do PS-M, Rui Caetano, diz que o Governo Regional prefere a “propaganda” e a “práctica da teoria da negação” no que respeita às listas de espera. O socialista considera que são comportamentos “reveladores de um certo desprezo para com o sofrimento de boa parte dos nossos cidadãos”. “Era necessário implementar uma outra visão estratégica para a Saúde na Região, outras medidas menos politizadas e uma maior transparência”, aponta.Célia Pessegueiro sublinha que “a cultura pode ser um fator importante no desenvolvimento da Ponta do Sol” e, como tal, aponta a presidente, “não pode ser vista como uma despesa, mas sim como um investimento”.Guida Vieira recebeu a sua primeira homenagem formal, nestes 48 anos de participação social e política, no passado dia 25. A distinção a esta sindicalista, ativista e militante feminista pelos direitos das Mulheres, que diz ter sido um ato “simbólico” e “importante”, foi feita pelo Bloco Esquerda Madeira.O 25 de abril foi assinalado pela democracia e liberdade mas também, segundo Dina Letra, como forma de protesto pela maneira como a Autarquia do Funchal assinalou a data sem dar voz aos partidos com assento na Assembleia Municipal. A coordenadora do BE-Madeira promoveu uma iniciativa de comemoração da data na Praça do Município, que contou com a partilha de canções e poemas “que Abril nos deu e que foram maiores que o lápis azul da censura”. Dina Letra refere: “No ano em que se iniciam as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e em que se viveu mais tempo de democracia do que de ditadura, é sintomático que o executivo do PSD, regressado à Câmara do Funchal após 8 anos em que a sessão solene na Assembleia Municipal do Funchal marcava este dia, decida cancelar a democracia, coarctar a liberdade de expressão das forças da oposição, democraticamente eleitas por milhares de funchalenses”.As ‘contas’ dos primeiros três meses de gestão PSD na Junta de Freguesia de São Jorge, em Santana, estão marcadas pela polémica. O PS acusa o Executivo local de “má gestão” dos dinheiros públicos. A acusação, segundo a presidente da Junta, é uma falta de “consideração” pelos que se “esforçam” para manter a freguesia “devidamente preparada para corresponder às necessidades da população”.A primeira reunião da Assembleia Municipal do Funchal realizada fora dos Paços do Concelho decorreu em São Martinho e serviu para aprovar as as contas de 2021 da Câmara Municipal presidida por Pedro Calado. O encontro “histórico” voltou a ficar marcado por trocas de acusações com a anterior gestão camarária.O preço dos combustíveis na Região não irá sofrer qualquer alteração na próxima semana, enquanto, no continente, está previsto o agravamento de seis cêntimos por litro de gasóleo e de dois cêntimos no caso da gasolina sem chumbo de 95 octanas, segundo nota de imprensa do Gabinete da Secretaria Regional de Economia. Por outras palavras, na Região, a partir de segunda-feira, o preço da gasolina sem chumbo de 95 octanas manter-se-á nos 1,858 euros por litro, enquanto no caso do gasóleo fica nos 1,755 euros e nos 1,294 euros para o gasóleo colorido.Foi aprovada por unanimidade, esta quarta-feira, na Assembleia Municipal do Funchal, uma proposta do Grupo Municipal do PS que visa que o Município preste homenagem ao diplomata Aristides de Sousa Mendes, com a colocação de um busto do ‘Cônsul de Bordéus’ num local público da cidadeNaquela que foi a última reunião de Câmara do mês de Abril, a vereação da Confiança viu a sua proposta para promover a protecção contra riscos de incêndios chumbada pela maioria PSD/CDS. A proposta inviabilizada pelo actual executivo, previa não só o apoio a famílias carenciadas para possibilitar a limpeza de terrenos na cidade do Funchal, mas também o lançamento de uma campanha de sensibilização nos órgãos de comunicação social alertando para a necessidade de limpeza de terrenos e os perigos para a comunidade que lhe estão associados e a criação de equipas conjuntas de Protecção Civil Municipal e da Fiscalização do Ambiente, para a sensibilização de riscos de incêndio junto dos proprietários.

