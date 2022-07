Nas bancas a edição 1180 do Tribuna da Madeira

Governo “remeteu-se à função de guarda-livros”



O Orçamento Regional para 2022, rectificado quarta-feira na Assembleia Legislativa da Madeira, é “suficientemente vigoroso e adaptável para acomodar situações imprevistas resultantes da guerra no leste da Europa”, nomeadamente o aumento dos preços dos combustíveis e da energia. Para a oposição à maioria PSD/CDS, o Governo Regional “não vê ou finge não ver que a realidade que vivemos hoje”.

“O trabalho que semeámos no Funchal está a dar os seus frutos”

A reunião do executivo municipal do Funchal desta semana foi palco da materialização de múltiplas iniciativas lançadas pela Confiança no mandato anterior, em áreas tão distintas como a habitação, a reabilitação urbana e o ambiente.

Indicadores apontam “para crescimento económico” de todos os sectores

Destaca Miguel Albuquerque na intervenção no debate do Estado Região 2022, deixando a garantia de que o governo “está a trabalhar e a cumprir, integralmente, os nossos compromissos com a população da Madeira e Porto Santo”.

Mero protegido a partir de Agosto

O mero é um dos principais motivos de atracção e uma das espécies mais emblemáticas da biodiversidade marinha para os praticantes do mergulho subaquático. Fora das reservas, a sua captura ainda era permitida, mas a espécie encontrava-se num estado “vulnerável”. A “protecção total” começa a 1 de Agosto.

Reforço de apoios para responder à crise

Numa altura em que a guerra da Rússia contra a Ucrânia fez disparar os preços da energia, dos combustíveis e consequentemente dos transportes, Sara Cerdas questionou a Comissão Europeia sobre a necessidade de adaptar as sinergias entre os orçamentos nacionais e os vários fundos e programas da UE, em especial os destinados às regiões ultraperiféricas, uma vez “que a recuperação económica pós-covid ficou comprometida”.

Nunca é Tarde para Aprender

Esforço e entusiasmo dos formandos e competência e profissionalismo dos formadores são as “chaves” para o sucesso dos EFA na Gonçalves Zarco.

Atentado Ambiental no Complexo Balnear do Lido

A denúncia foi feita pelo PAN-Madeira, que questiona a autarquia do Funchal sobre a vaselina espalhada nas rochas para “evitar uma ou outra borla” nos acessos ao complexo balnear. A Administração da Frente MarFunchal alega não ter conhecimento da situação, que foi prontamente resolvida.

“Do melhor que se faz em termos internacionais”

A 63ª edição do Rali Vinho da Madeira, organizada pelo Club Sports da Madeira, vai para a estrada de 4 a 6 de agosto.

