Nas bancas a edição 1188 do Tribuna da Madeira

“Mais uma ilegalidade”

O prazo legal já foi ultrapassado e o JPP continua sem receber a documentação que pediu à GESBA sobre, entre outros, o “preço real de venda” de banana da Madeira. É a quarta vez tal acontece com a empresa pública e a Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural. O funcionamento do sector há muito vem causando polémica. Partidos políticos e produtores de banana não têm poupado nas críticas ao Governo Regional. A culpa, apontam, está no “monopólio”.

Albuquerque devia ter pedido ‘fórmula’ a Bolieiro

Governo desafiado quando apela a “tratamento justo” do País e da Europa. Os governos da Madeira e dos Açores estiveram reunidos durante três dias e afinaram estratégias comuns que lhes permitam pedir “tratamento justo” de Portugal e da Europa. Para os partidos da oposição ao governo de coligação liderado por Miguel Albuquerque, o chefe do executivo madeirense deveria ter aproveitado a proximidade para solicitar, a José Manuel Bolieiro, algumas indicações sobre a forma como o arquipélago vizinho tem conseguido reduzir impostos à sua população.

Ruído gera Queixas no ‘Dubai’

Moradores solicitaram a presença da equipa da confiança para alertar sobre a situação que decorre das obras preparatórias e de contenção periférica para o empreendimento comummente designado por ‘Dubai’.

TAP é companhia aérea com mais reclamações

Após a visita à nova Lota do Funchal, inserida no âmbito da Cimeira Madeira-Açores, o Secretário Regional do Mar e Pescas, Teófilo Cunha que esteve acompanhado com o seu homólogo açoriano, fez saber que neste momento o mais importante para os dois arquipélagos é não haver redução ao nível das quotas de algumas espécies.

Questionado sobre a hipótese de haver um possível aumento, Teófilo Cunha foi muito cauteloso afirmando que há regras apertadas que estão relacionadas com histórico de stocks e entidades internacionais que verificam esses mesmos stocks.

“Aqui é feito com verbas da Região e fundos europeus”

Miguel Albuquerque realça que o nível dos cuidados de Saúde “resulta de termos sistema regionalizado”. No dia em que foi assinalado o 49º aniversário do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Miguel Albuquerque deixou claro que os encargos com a Saúde são suportados por verbas da Região, apesar da Constituição não isentar o Estado Português de assumir as suas responsabilidades. O Presidente do Governo Regional vincou que a evolução dos cuidados prestados à população é das conquistas mais importantes da Autonomia Política. «É fundamental percebermos que o Sistema Regional de Saúde que nós temos, e que tanta confiança nos inspira, enquanto cidadãos, resulta do facto de termos um Sistema que foi regionalizado, e que existe graças à Autonomia Política.»

CMF mantém parecer desfavorável à Instalação da Lidl

O presidente da Câmara Municipal do Funchal esclarece que os impedimentos à instalação de um supermercado da cadeia alemã Lidl no quarteirão da Madeira Wine, no Largo Severiano Ferraz, já “haviam sido transmitidos aos empresários há muitos meses, desde novembro do ano passado”. O parecer negativo surgiu depois em maio e em junho em resposta a um Pedido de Informação Prévia (PIP) apresentado pela empresa, razão pela qual, diz não entender o porquê de surgir o recurso hierárquico que teve de ser submetido hoje à reunião de Câmara. Pedro Calado sublinha que o projeto para aquela zona não respeita algumas normas do Plano Diretor Municipal (PDM), salientando por outro lado, os constrangimentos de trânsito e de mobilidade com a circulação de viaturas pesadas de mercadorias no centro do Funchal.

Ministro da Educação mentiu aos professores

O Grupo Parlamentar do PSD considera que as declarações proferidas pelo ministro da educação, João Costa, revelam que “o PS não quer, de forma nenhuma, repor a totalidade do tempo de serviço dos professores, menosprezando o esforço, o trabalho e a dedicação destes profissionais, situação contrária à que sucedeu nas regiões autónomas, onde este tempo de serviço foi integralmente reconhecido”.

Loja do Artesanato acolhe projeto ‘Enfia o barrete’

Numa época em que há cada vez mais preocupações em fomentar a economia local e abordar questões de sustentabilidade e desperdício, o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) está a promover o projeto ‘Enfia o Barrete’, através de duas artesãs que estão a dinamizar a preservação do tradicional barrete de orelhas, o qual faz parte de repertório do tricot regional e nacional. Este projeto surge na sequência de um workshop de barretes de vilão, que foi promovido pelo IVBAM o ano passado, seguido de uma mostra deste produto tradicional, na Loja de Artesanato da Madeira, que incentivaram as artesãs Luz Ornelas e Irina Andrusko a criarem um barrete de orelhas de grande dimensão, com 1,5 metros de diâmetro e 1,5 metros de altura, com uma dimensão fora do comum que obrigou ao fabrico de agulhas especiais para o efeito, bem à colocação de suportes para os novelos de lã.

“Novas políticas públicas” para fazer face ao aumento da toxicodependência

O presidente do PS Madeira defendeu que são necessárias novas políticas públicas para fazer face ao crescente problema da toxicodependência na Região, atendendo à indiferença e à resposta deficiente que tem havido por parte das entidades governativas em relação a esta realidade. Sérgio Gonçalves falava no âmbito do debate ‘(Toxico)Dependências: E quando a prevenção não resulta?’, promovido pelo PS e que juntou diversos especialistas, precisamente com vista a encontrar soluções para a esta problemática que, disse, é cada vez mais visível na nossa sociedade e que é também um resultado do modelo de desenvolvimento seguido na Região.

