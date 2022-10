Nas bancas a edição 1193 do Tribuna da Madeira

Governo é “fiel capataz” de grandes grupos económicos



Falta de solidariedade com vítimas da pobreza e do empobrecimento não surpreendeu deputado do PCP.

Ricardo Lume não tem dúvidas que “é possível viver melhor na nossa terra”. O impedimento, afiança, é que “estamos confrontados [na Madeira] com um problema estrutural que resulta do modelo económico implementado pelo PSD, baseado nos baixos salários, na precariedade laboral e na subjugação dos recursos regionais a um conjunto de interesses económicos”. Numa recente audição com o secretário regional das Finanças, que serviu para preparar o Orçamento Regional para 2023, o deputado único do PCP diz que até deu para perceber “alguma repulsa a propostas que podem beliscar os interesses dos grandes grupos”.

Política pesqueira na RAM “tem sido um erro”



O Chega Madeira apresenta solução sustentável e inovadora para o sector das pescas. Miguel Castro sublinha que a importância económica da pesca na economia Regional “tem vindo a diminuir paulatinamente” nas últimas décadas, “pondo em risco toda a actividade”.

“Temos uma vasta classe trabalhadora escravizada”



Após contatos com a população na baixa do Funchal, no âmbito do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, a Coordenadora Regional do Bloco de Esquerda apontou que “o fosso entre ricos e pobres é cada vez maior”. Face à situação na RAM, Dina Letra remata que “o Governo Regional da Madeira aplica sempre o mesmo método: sucessivos programas de apoio às empresas com anúncios de milhões de euros”.

SPEA convida voluntários a salvar aves marinhas



Para estudar a interação destas aves com a iluminação, a SPEA promoverá também brigadas de patrulhamento científicas entre os dias 23 de outubro e 5 de novembro. Estes patrulhamentos decorrerão na zona Este, desde Câmara de Lobos até Santana, municípios abrangidos pelo projeto LIFE Natura@night.

“Albuquerque pensa que andamos a dormir”



Élvio Sousa esclarece que a renda do Porto do Caniçal vale 4 milhões e não 470 mil ao ano. O JPP veio, novamente, “esclarecer toda a população da Madeira, que a sua política de fiscalização apertada ao Governo Regional permite mostrar que, entre aquilo que se diz e aquilo que se pratica vai uma distância assinalável”, referiu Élvio Sousa, porta-voz da iniciativa que decorreu esta manhã, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

“Todos nós recordamos que Miguel Albuquerque prometeu baixar os custos do transporte de carga dos contentores, tendo afirmado que esse objetivo «vai para a frente» e que não tinha «nada a ver com os lobbies do sector, e nós estamos aqui a fazer um serviço ao povo da Madeira», lembrou o líder parlamentar do JPP.

Opção de fazer “poupança ou consumo”



O titular da pasta da Finanças garantiu que o Orçamento Regional para 2023 terá uma “forte redução fiscal” e “aposta na componente social”. Numa altura em que perto de 1/3 da população madeirense “está em risco de pobreza”, os partidos da oposição aguardam medidas que atenuem as dificuldades que se avizinham. Sérgio Gonçalves, o presidente do PS-M, exige respostas para os problemas dos madeirenses e não um documento que tenha “objectivos meramente eleitoralistas”.

Comunidade terapêutica é para avançar



O aumento no consumo das novas substâncias psico-activas tem sido “significativo” e o director da Casa de Saúde São João de Deus diz que há “uma incidência que nos deve preocupar”. Foi há exactamente um ano que José Manuel Rodrigues, o presidente da Assembleia Legislativa, alertou para o facto de a Madeira estar a enfrentar “uma emergência social”. O director da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências diz que o projecto de comunidade terapêutica “há muito que já está a ser tratado e analisado”.

“As obras continuam a ser um legado no Funchal”



Os vereadores eleitos pela Confiança, Miguel Silva Gouveia, Cláudia Dias Ferreira e Micaela Camacho, assinalaram, no passado sábado, um ano de mandato com uma visita às freguesias de Santa Luzia e do Monte, para acompanhar os investimentos lançados no mandato anterior, actualmente em fase de conclusão, mantendo os habituais contactos com a população.

UMa desafiada a assumir papel de mediadora



O desafio foi lançado pelo Grupo Parlamentar do PSD e refere-se aos processos de reconhecimento de curso.

“A nossa aposta é sempre a qualidade musical e cultural”



O Festival de Guitarras da Madeira, organizado pela Associação CSS Raquel Lombardi, decorre entre 17 e 24 de outubro, e apresenta Masterclass de guitarras, workshops e concertos. Raquel Lombardi afirma que esta quarta edição está “mais consistente”.

A “falta de divulgação de qualidade” e de “aposta cultural” são lacunas apontadas nesta área.



Invest Madeira estreia na SIAL de Paris



Evento mundial reúne mais de sete mil expositores de 200 países. A Invest Madeira marca presença, pela primeira vez, no Salão Internacional da Alimentação de Paris, evento que reúne na capital francesa mais de sete mil expositores, provenientes de mais de 200 países, a partir deste sábado e até à próxima quarta-feira, com um stand integrado no espaço de Portugal.

