Nas bancas a edição 1297 do Tribuna da Madeira

CMF quer dar “descanso” aos moradores

Autarquia vai antecipar horários de estabelecimentos com actividades ruidosas. A Câmara do Funchal não pretende “diminuir o período de diversão”, apenas que a vida nocturna na cidade “comece e acabe mais cedo, garantindo o descanso a que todos os cidadãos têm direito”. Um novo regulamento municipal, apresentado na terça-feira, aposta em medidas semelhantes às adoptadas por cidades como Lisboa e Porto, propondo regras específicas para bares e estabelecimentos de restauração. A medida, há muito defendida pelos moradores, é contestada por empresários.

Restauração e alojamento turístico em debate para soluções

O Congresso Nacional da AHRESP decorreu com o tema “Gestão é ter o coração do lado certo”, que, durante dois dias, no Parque de Exposições de Aveiro, contou com cerca de 1.600 inscritos (empresários, formandos, professores, especialistas e decisores, entre outros). Das diferentes intervenções, que abordaram temas como a inteligência artificial, saúde mental, inclusão e capacitação de imigrantes, sustentabilidade, dinâmica de marcas, fiscalidade e logística, destacam-se as conclusões do Barómetro da Restauração e Similares, realizado pela Nielsen IQ, e o estudo sobre demissões silenciosas no Turismo, avançado pelo Laboratório Knowledge to Innovate Professions in Tourism (KIPT). Ambos os estudos foram feitos em parceria com a AHRESP.

Um pesadelo a tornar-se realidade

Carla de Caires foi diagnosticada com cancro da mama em 2023, na altura com 52 anos de idade. Momento em que sentiu “muita revolta”. Começou a fazer os rastreios da mama aos 35 anos, após ter chocado de bicicleta num carro estacionado, o que na hora lhe causou fortes dores no peito.

Ao Tribuna, deixa, na primeira pessoa, o relato desta fase da sua vida.



Governo “não é de confiança”

O “aviso” foi feito pelo partido Juntos pelo Povo (JPP). O “aviso” foi feito na terça-feira, pelo partido Juntos pelo Povo (JPP), que prometeu “agir em conformidade” se até hoje, 18 Outubro, os produtores de cana-de-açúcar não receberem a “miséria dos 10 cêntimos/Kg” prometidos pelo Governo Regional (GR) “no calor da campanha eleitoral para as eleições regionais de 26 de Maio. “É necessário fazer justiça aos que estão a ser enganados e foram alvo de promessas não cumpridas”, justificou Élvio Sousa, o secretário-geral do partido.

Vítimas do BES/GES reclamam 330 milhões de euros

No julgamento, que decorreu no passado dia 15 de outubro, no Campus da Justiça, em Lisboa, a ABESD – Associação de Defesa dos Clientes Bancários e a ALEV – Associação de Lesados Emigrantes da Venezuela e África do Sul, prepararam uma iniciativa simbólica “em memória” das vítimas que já perderam a vida na esperança de recuperar o seu património e poupanças de vida. Estima-se que, das 1994 vítimas do maior crime económico-financeiro no país, mais de 100 pessoas já faleceram, estando duas e três linhas geracionais a aguardar por justiça e a fechar um capítulo que dura há 10 anos.

Solidariedade com o povo palestiniano

O Bloco de Esquerda Madeira (BE-M) participou, no passado dia 11 de outubro, na concentração que teve lugar no Funchal, organizada pela CGTP, CPPC, MPPM e Associação Projeto Ruído, em solidariedade com o povo palestiniano. O Bloco reafirma a sua posição firme de “condenação do genocídio em curso contra o povo da Palestina, perpetrado pelo Estado de Israel. Esta ofensiva, que ameaça estender-se a outros países do Médio Oriente, coloca em risco a paz mundial e a estabilidade da região”.

CHEGA aponta “negligência criminosa” nos incêndios

Francisco Gomes, deputado madeirense eleito pelo CHEGA para a Assembleia da República, afirmou que a conduta do governo regional durante os incêndios que assolaram a Madeira no passado mês de agosto foi incompetente, negligente e criminosa. A observação foi feita numa audição à ministra da Administração Interna, que decorreu na Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades de Garantias.

SPEA convida voluntários a salvar aves marinhas

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) lança uma vez mais o desafio de salvar aves marinhas, nomeadamente juvenis de cagarras que saem dos ninhos e caem nas cidades, vítimas de poluição luminosa.

A equipa da SPEA, no âmbito da Campanha Salve uma Ave Marinha, realiza brigadas de patrulhamento noturnas entre os dias 23 de outubro e 5 de novembro em busca de aves desorientadas, e conta com o apoio de todos para esta missão. Pode contribuir com um simples gesto de apagar ou reduzir as luzes de casa ou de espaços exteriores, assim como se voluntariar para patrulhar as ruas, procurando cagarras que possam estar desorientadas ou feridas.

SESARAM vai estudar hábitos alimentares dos madeirenses

PS prefere monitorização do consumo de drogas e estudo da saúde mental. O Grupo Parlamentar do PS diz ser “necessário repensar as medidas de prevenção e tratamento da toxicodependência”, razão pela qual propôs a elaboração de um estudo das águas residuais para monitorização do consumo de drogas. A medida vai a debate na Assembleia Legislativa da Madeira, local aonde o partido também quer levar a realização de um estudo aprofundado sobre a saúde mental na Região. O Governo Regional, entretanto, prefere conhecer os hábitos alimentares dos madeirenses.

