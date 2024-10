Nas bancas a edição 1298 do Tribuna da Madeira

“Artimanha para lançar areia na engrenagem”

O pedido de levantamento da imunidade de Pedro Ramos, Rogério Gouveia, Pedro Fino e José Prada chegou à Assembleia Legislativa da Madeira na primeira semana de Outubro e José Manuel Rodrigues, o presidente do Parlamento, avançou que a votação em plenário deveria acontecer esta semana. Os secretários regionais e o deputado do PSD-M têm agora mais 10 dias para se pronunciarem, o que para o PS-M “não faz qualquer sentido, quando aqueles, supostamente, já tinham afirmado que tinham todo o interesse em colaborar” no âmbito do processo ‘Ab Initio’.

«Os discursos turísticos têm sido utilizados como propaganda política»

Diogo Goes afirma que «são ocultadas as desigualdades sociais, em invés de promover a emancipação e o verdadeiro acesso democrático à cultura e lazer». O investigador foi agraciado com o título «Suma Cum Laude».

Novos investimentos para os sapadores do Funchal

A Companhia Bombeiros Sapadores do Funchal assinalou o 136º aniversário. Data em que foi anunciado, pela presidente Cristina Pedra, o concurso para admissão de 24 novos bombeiros e a construção de uma nova camarata feminina.

Madeira à espera de Timor

Albuquerque lembra que ainda não chegou a ajuda de 2,2 milhões de euros. O donativo à Madeira prometido por Timor para a recuperação dos danos causados pelo incêndio de Agosto ainda não chegou à Madeira. A confirmação de Miguel Albuquerque surgiu depois de Luís Montenegro anunciar acordo de cooperação que prevê apoio de 75 milhões de euros aos timorenses nos próximos quatro anos.

Rali ‘regressa’ao Porto Santo

O regulamento particular do Rali Porto Santo, sétima e última prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira, foi aprovado, na passada segunda-feira, e publicado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

A prova, organizada pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira e dinamizada pela Câmara Municipal do Porto Santo, terá lugar nos dias 29 e 30 de novembro e levará a modalidade, após cinco anos de hiato, de volta à Ilha Dourada.

Apoio social “mais justo, inclusivo e acessível”

O galopante aumento do custo de vida e com o envelhecimento da população madeirense, continuam a revelar sérios desafios no que concerne ao cuidado e proteção de pessoas em situação de fragilidade. Muitos destas pessoas vivem em zonas rurais isoladas, o que agrava o seu acesso a serviços essenciais e aumenta a sua vulnerabilidade. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2022, cerca de 27,7% da população residente na Região Autónoma da Madeira encontrava-se em risco de pobreza ou exclusão social. Este valor é superior à média nacional de 21,9%, revelando uma maior fragilidade socioeconómica na região. Perante este cenário, o PAN Madeira defende a adoção de medidas que assegurem um apoio social mais justo, inclusivo e acessível.

Redução acentuada de custos para as Micro, Pequenas e Médias Empresas

A Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME) reitera as linhas apresentadas para um melhor futuro, rumo à sustentabilidade e rentabilidade económica das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Segundo comunicado enviado pelo Presidente da CPPME, Jorge Pisco, sobre o Orçamento do Estado para o ano de 2025, «as MPME necessitam urgentemente de: • Perspectiva de evolução de receitas e financiamentos, logo a necessidade de um mercado interno dinâmico e com poder de compra; • Redução acentuada de custos, logo a necessidade de atenção diária das entidades reguladoras e departamentos da Administração Pública aos preços/tarifas da energia, telecomunicações, serviços bancários e de outros factores de produção; • Máquina administrativa e fiscal simplificada, desburocratizada, célere e eficaz, logo outro funcionamento e disponibilidade das entidades do Estado (AT, IAPMEI, etc) no atendimento das MPME.

Relatório de Prevenção de Corrupção com “graves lacunas e fragilidades”

A Coligação Confiança considera que o relatório, da forma como está redigido, é mais um formalismo do que uma verdadeira ferramenta de combate à corrupção, e não poderia, por isso, merecer o seu voto favorável.

