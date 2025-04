Nas bancas a edição 1322 do Tribuna da Madeira

“Não podemos perder mais tempo”

Miguel Albuquerque foi empossado Presidente do Governo Regional da Madeira. No seu discurso, por ocasião da cerimónia de tomada de posse do XVI Governo da Região Autónoma da Madeira, Miguel Albuquerque mostrou-se confiante com a sua equipa governativa, renovada com algumas ‘caras novas’. Sublinhou que as pessoas querem um Governo que garanta “estabilidade, desenvolvimento e responsabilidade”.

Ligações marítimas “dignas”

Mobilidade voltou a ser tema de debate no meio político regional. As limitações causadas por um problema numa das quatro turbinas do Lobo Marinho, e as condições em que são feitas viagens entre a Madeira e o Continente, colocaram novamente o tema da mobilidade na ordem do dia. O navio da Porto Santo Line regressou à linha marítima para a «ilha dourada» já sem as limitações das últimas semanas. As ligações com o Continente é que são uma situação que “está muito longe de estar resolvida”.

Lar da Bela Vsta

“Degradação estrutural” e “negligência na gestão” mantém-se. O Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) – Madeira relembra que, apesar da atenção mediática inicial e da indignação gerada, pouco ou nada foi feito até ao momento para resolver uma situação que continua a comprometer a dignidade dos idosos acolhidos no Lar da Bela Vista e o bem-estar dos profissionais que ali trabalham. “Passaram meses desde as denúncias públicas sobre a grave degradação estrutural do Lar da Bela Vista, no Funchal, e os indícios de negligência na gestão do mesmo mantém-se”.

“Temos um executivo que se esconde atrás de resultados manipulados”

A Coligação Confiança votou contra a prestação de contas de 2024 da Câmara Municipal do Funchal, por considerar que este documento é a prova do fracasso das políticas públicas do atual executivo PSD/CDS. “A gestão municipal tem sido marcada por uma carga fiscal crescente sobre os funchalenses, pela degradação da liquidez da autarquia e por graves falhas na execução orçamental”, refere em nota de imprensa. Segundo o vereador Miguel Silva Gouveia, “esta prestação de contas é um retrato fiel da governação do PSD no Funchal: mais impostos, mais taxas, mais penalizações para os funchalenses e menos investimento com impacto real na qualidade de vida das pessoas.” E acrescenta: “Não podemos aceitar que, num ano de normalidade económica, a Câmara opte por arrecadar receitas históricas à custa do bolso dos cidadãos, enquanto compromete o futuro financeiro do Município.”

PSP fiscaliza corridas ilegais

O Comando Regional da PSP Madeira informa que na passada madrugada de sábado, dia 13, a Divisão Policial de Machico realizou uma operação de fiscalização rodoviária na zona da Cancela – Parque Empresarial.

Esta ação visou intercetar e fiscalizar viaturas intervenientes em corridas ilegais e em manobras perigosas, dadas as diversas denúncias que apontam este local como palco da realização destes eventos irregulares.

JPP ergue ‘torre de vigia’ em São Vicente

O valor de licitação de “apenas 355 mil euros” no procedimento de hasta pública para venda das casas dos antigos magistrados de São Vicente, que são património do município, justificou que o Juntos Pelo Povo (JPP) erguesse a sua primeira “torre de vigia” naquele concelho nortenho. O partido que a 26 de Março ganhou nas eleições regionais antecipadas o estatuto de maior partido da oposição na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), deixou também a promessa de “investigar” grutas e armazéns, uma venda de prédios municipais que “poderá estar envolta em negociatas que, porventura, lesarão os cofres municipais em milhares de euros”.

“A Páscoa é o coração da vida cristã”

O Cónego da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, Toni Sousa, lamenta que “para muitos, este tempo pascal é visto apenas como um período de férias e descanso”. Afirma que “a Páscoa toca e transforma todas as pessoas, em cada estado e condição de vida”. Com base nestas suas palavras, deixa uma mensagem pascal para todos.

