Nas bancas a edição 1323 do Tribuna da Madeira

Funchal festeja abril “amordaçando a Liberdade”

O 25 de Abril vai ser assinalado na Autarquia do Funchal sem intervenções políticas, à semelhança do ano passado. Uma decisão de Cristina Pedra que é condenada por Isabel Garcês. A socialista acusa o executivo de “querer celebrar abril com censura”. Cristina Pedra explica que o lugar certo para uma intervenção mais ativa “é na casa da Democracia, a Assembleia Legislativa.”

AD garante “necessidades imperativas”

Região foi “destratada e desrespeitada” pelo Estado. Luís Montenegro vê na Região “a estabilidade e as condições de governabilidade” que se traduzem em “maior qualidade de vida e bem-estar para as populações”. O recandidato a primeiro-ministro espera conseguir o mesmo resultado no país, e para isso conta com a Madeira, com quem já se comprometeu a ajustar o cofinanciamento do Estado na obra de construção do novo Hospital. No Orçamento de Estado para 2025, contudo, algumas das reivindicações do Governo Regional só foram atendidas na especialidade.

“Esta conquista é uma motivação para os atletas”

A seleção de hóquei em patins Sub15 participou no Torneio Inter Regiões, em Vila Praia de Âncora, onde alcançou o prestigioso quarto lugar. A seleção de hóquei em patins participou no Torneio Inter Regiões, nos dias 11, 12 e 13 de abril, em Vila Praia de Âncora, onde alcançou o prestigioso quarto lugar.

É um torneio anual para o escalão de Sub15 no qual participam as associações territoriais (11) de todo o país, filiadas da Federação de Patinagem de Portugal e ainda a equipa sub17 da seleção nacional feminina.

Assembleia aprova voto de pesar pelo Papa Francisco

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) aprovou, esta quarta-feira, por unanimidade, um voto de pesar e cumpriu um minuto de silêncio pela morte do Papa Francisco, decidindo também manter a realização da sessão comemorativa do 25 de Abril. O voto foi lido pela presidente do parlamento madeirense, Rubina Leal, com o texto a manifestar que “dá expressão ao sentimento de todo o povo da Madeira” pela morte do “Papa dos afetos”.

Versão “atualizada e revista”

O Orçamento da Região Autónoma da Madeira (ORAM) para 2025 partirá da proposta apresentada e ‘chumbada’ em dezembro. A proposta de Orçamento a apresentar pelo Governo Regional será ‘ancorada’ na que foi entregue em dezembro do ano passado no Parlamento, mas “atualizada e revista” de acordo com aqueles que foram os “compromissos eleitorais” do PSD nas últimas Legislativas. Nuno Morna, então deputado da Iniciativa Liberal (IL), considerou que o executivo de Miguel Albuquerque limitava-se a “perpetuar uma gestão medíocre”.

Regulamento do Ruído em vigor

O novo Regulamento de Horários de Funcionamento de Estabelecimentos e Atividades Ruidosas do Município do Funchal entrou, oficialmente, em vigor no passado dia 19 de abril. Aprovado pela Assembleia Municipal a 28 de fevereiro e publicado em Diário da República a 4 de abril, o regulamento visa responder às “crescentes preocupações” da população com o ruído urbano, garantindo o “equilíbrio” entre o direito ao descanso dos residentes e o dinamismo económico e turístico da cidade. Uma medida que, apesar de ter suscitado algumas críticas por parte de empresários, Cristina Pedra manteve firme a sua decisão.

CINM como alternativa à dependência do turismo

A candidatura do Juntos Pelo Povo (JPP) às eleições de 18 de maio para a Assembleia da República revelou, esta segunda-feira, o manifesto “Pelo Futuro do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM)”. O documento advoga “uma nova visão estratégica e a transformação do Centro num verdadeiro ecossistema de inovação, serviços globais e tecnologias financeiras, ancorado numa visão europeia e atlântica”. O cabeça-de-lista Filipe Sousa explica que “este novo posicionamento deve ter o aval europeu e inspirar-se em modelos de sucesso, como os da Irlanda e do Luxemburgo, adaptados à especificidade das Regiões Ultraperiféricas (RUP)”.

“A habitação não se resolve com demagogia”

O deputado do CHEGA à Assembleia da República, Francisco Gomes, afirmou que Portugal atravessa uma crise habitacional sem precedentes, que afeta todo o território nacional, incluindo a Região Autónoma da Madeira. Na sua opinião, este cenário resulta de vários fatores, entre os quais o que vê como o “desinvestimento prolongado do Estado na habitação pública, a especulação imobiliária e uma política de imigração desregulada”, que, segundo diz, aumentou a pressão sobre o mercado imobiliário e reduziu a oferta disponível.

Proteção Civil “está na linha da frente”

A secretária Micaela Fonseca de Freitas participou no briefing operacional do Serviço Regional de Proteção Civil e elogiou a evolução no setor.

