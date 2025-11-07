Nas bancas a edição 1351 do Tribuna da Madeira

‘Coração verde’ com “futuro mais sustentável”

O Fanal, “uma das joias mais emblemáticas da Laurissilva da Madeira”, deverá entrar “numa nova era de conservação e ordenamento”. Depois de muitos alertas e acusações, o Governo Regional decidiu implementar naquela zona da Floresta Laurissilva um modelo que diz conciliar “turismo responsável e preservação ambiental”. No início de Outubro, na entrega de Medalhas de Mérito Turístico, Miguel Albuquerque desvendou estar em curso uma reorganização no sector que pretendia “uma aposta na qualidade e não na quantidade”. Antes do Fanal, o Executivo também já admitira que a “presença humana” no Maciço Montanhoso Oriental da ilha, com realce para a “atividade ecoturística”, constituía “uma ameaça significativa ao sucesso reprodutor da freira-da-madeira”.

“Cargas máximas e limites de utilização”

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) debateu, ontem, uma proposta do PS que defende que o Governo Regional (GR) proceda a uma avaliação do risco de sobrecarga dos equipamentos e infraestruturas públicas da Região Autónoma da Madeira (RAM). Pretendia garantir, apontou o partido, que estão “preparadas” para os residentes e para o grande fluxo de visitantes. “Enquanto decisores políticos, o nosso objetivo, a nossa responsabilidade e a nossa obrigação é pedir evidências e garantias de que tudo está a ser feito para que os equipamentos e as infraestruturas públicas coletivas estejam em bom funcionamento, em bom estado e que garantam a segurança dos seus utilizadores”, explicou a deputada Sílvia Silva, que coloca entre esses equipamentos e infraestruturas as pontes da via rápida, a rede de saneamento básico ou os equipamentos de apoio nos percursos pedestres. “Esta questão não se esgota na pressão turística, mas é impossível não questionar se a quantidade de visitantes que estão atualmente na Madeira não põe em causa a integridade dos equipamentos e infraestruturas públicas e a segurança dos seus utilizadores, principalmente porque o Governo tem recusado definir cargas máximas e limites de utilização.”

Recuo da TAP “é exatamente o que se pretendia”

O Secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, confirmou que a TAP recuou na decisão de aplicar uma taxa de 30 euros que iria encarecer os voos da companhia desde Lisboa e Porto, no período de Natal e Ano Novo 2025-2026.

CASA apoia cerca de 300 famílias carenciadas

O CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo promove, neste fim de semana, uma recolha de alimentos em 5 Lojas Pingo Doce da Madeira. Esta é uma campanha que o Centro de Apoio Ao Sem Abrigo lança de modo a recolhermos bens alimentares para ajudar famílias carenciadas.

Neste momento, o CASA dá apoio a aproximadamente 300 famílias carenciadas, no concelho do Funchal, Santa Cruz, Ponta do Sol, Calheta e Machico.

Concorrência “desleal direta”

O presidente da TáxisRAM, Paulo Pereira, afirma que existe uma “insatisfação muito grande pela forma como as empresas privadas prestam serviço aos navios de cruzeiro”. Numa audiência com José Manuel Rodrigues ficou a garantia do governante de tomar medidas para alcançar “uma solução que seja consensual”.

Governo contempla rally e bordadeiras

Executivo tem em conta “promoção do destino” e “sustentabilidade do sector”. O Governo Regional autorizou, há sensivelmente uma semana, a atribuição de 280 mil euros ao Club Sports da Madeira e 237 mil euros às bordadeiras. Para justificar o apoio à organização do «Rally Madeira Legend 2025», diz o Executivo que a prova automobilística “projeta” a Região Autónoma, promovendo-a enquanto “palco de excelência para eventos de elevada complexidade organizativa e visibilidade global”. Cada ‘bordadeira de casa’ vai receber 350 euros, para “aquisição de material”, já que “a qualidade e excelência do Bordado Madeira depende do uso de utensílios necessários e adequados para uma boa execução da atividade”.

