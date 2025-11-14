Nas bancas a edição 1352 do Tribuna da Madeira

JPP quer explicações sobre investimento “desenfreado” no golfe

O Juntos Pelo Povo considera que a coligação PSD/CDS, assim como Miguel Albuquerque “vivem numa realidade inventada, sem nenhuma sensibilidade para os reais problemas que afetam as famílias, os jovens, as classes média e trabalhadora, todos eles impossibilitados de acederem a uma habitação, a viverem com salários inferiores ao continente”.

Campos de golfe como “âncoras de desenvolvimento”

Governo conta com os “efeitos extraordinários” da atividade para a economia regional. O Governo Regional aposta numa “descentralização da oferta e diversificação geográfica” da prática do golfe, tendo como objetivo transformar a Madeira num “destino da modalidade”. A Região Autónoma deverá contar, nos próximos anos, com cinco campos. Depois da Ponta do Pargo, é na freguesia do Faial que o Executivo madeirense pretende construir mais uma “âncora de desenvolvimento”. Nos últimos anos, o Governo não se tem poupado a esforços para elevar a modalidade “ao nível mundial”.

Elevadas expetativas e custos para o erário público

Água tem sido o principal motivo para intervenções nos campos de golfe da Madeira. O campo de golfe da Ponta do Pargo, orçamentado em 12 milhões de euros, começou por ser uma obra muito contestada. Mas o anúncio, em finais de 2022, de que os trabalhos iriam recomeçar em 2023, segundo o então presidente da Câmara Municipal da Calheta, foi o suficiente para “despertar o interesse de investidores particulares por terrenos na freguesia”. À margem da apresentação pública da retoma do projeto, realizada em Dezembro de 2022, Carlos Teles apontou para o “retorno” que já se estava a verificar na Ponta do Pargo. Elevadas expetativas relativamente ao projeto eram igualmente partilhadas por Miguel Albuquerque, o presidente do Governo Regional (GR), mas na freguesia nem todos comungavam da mesma convicção. As dúvidas tinham por base as dificuldades verificadas no abastecimento de água aos campos do Palheiro Ferreiro e Porto Santo, assim como os custos para o erário público da manutenção do campo de golfe do Santo da Serra.

“É tempo de resistir aos populismos”

Cátia Vieira Pestana recandidata-se à presidência das Mulheres Socialistas da Madeira (MSM) com o lema “Pela igualdade: resistir, transformar, agir.”. No final de um mandato de dois anos, sublinha a importância de dar continuidade ao trabalho iniciado e de agir com coragem e visão.

“Mentiras e acusações infundadas”

Câmara de Santa Cruz contra “tentativa insana de manipular a opinião pública” por parte do Chega. Depois de, há algumas semanas, o partido Juntos pelo Povo ter classificado as acusações “infundadas e falaciosas” do Chega como uma “tentativa insana” de “manipular a opinião pública através da disseminação da mentira, do medo e acima de tudo da intolerância”, é a própria Câmara Municipal de Santa Cruz que se insurge contra as “mentiras e acusações infundadas” do partido de André Ventura sobre a instalação de um Centro Cultural Islâmico no concelho. A autarquia também lembra que na Madeira há liberdade religiosa e possibilidade de cada indivíduo professar as suas crenças.

“Há que baixar o preço do gás”

Élvio Sousa aponta que os dados oficiais mostram que, no ano de 2024, as famílias e as empresas madeirenses pagaram 3 milhões de euros a mais do que os açorianos. Élvio Sousa aponta que os dados oficiais mostram que no ano de 2024, as famílias e as empresas madeirenses pagaram 3 milhões de euros a mais do que os açorianos. O líder do JPP afirma que “a proteção às empresas dominantes é uma caraterística deste governo”.

Estabelecimentos alvo de fiscalização

A ação incidiu nos concelhos da Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta e Porto Moniz. O Comando Territorial da Madeira, através do Destacamento Territorial do Funchal, no dia 10 de novembro, realizou uma operação de fiscalização a vários estabelecimentos de restauração e bebidas em colaboração com a Autoridade Regional das Atividades Económicas e a Direção Regional das Pescas, nos municípios de Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta e Porto Moniz.

