Nas bancas a edição 1361 do Tribuna da Madeira

“Ventura fala sem pedir licença ao regime instalado”
André Ventura teve um resultado avassalador na Madeira nestas eleições presidenciais, com uma ‘goleada fatal’ nos concelhos onde a cor laranja predominava. Ventura foi o candidato mais votado na Madeira com 33,42% dos votos. A 8 de fevereiro o povo vai eleger entre André Ventura e António José Seguro quem será o próximo Presidente da República. Em entrevista ao «Tribuna», Francisco Gomes, deputado pelo CHEGA na AR, fala sobre este resultado que, afirma, “para os partidos do sistema, que andam há décadas a se servir do Povo para pagar as suas contas e mordomias, é perturbador”.
Célia Pessegueiro apela “à moderação e ao bom senso” para a segunda volta
Foi com satisfação que os socialistas receberam o resultado desta primeira volta para as eleições presidenciais, que assegurou a passagem do candidato pelo Partido Socialista, António José Seguro, à segunda volta a ser disputada no próximo dia 8 de fevereiro. Recorde-se que Seguro ficou em primeiro lugar a nível nacional. Após os resultados eleitorais, no passado domingo, Célia Pessegueiro fez questão de sublinhar que António José Seguro partiu para esta campanha com sondagens que o colocavam numa posição muito abaixo dos principais opositores e que o davam como arredado da segunda volta, mas evidenciou que os resultados ocorridos na noite eleiroral mostraram o contrário.
Isenção de taxas prolongada no Porto do Caniçal
Empresários e Governo Regional estimam que a economia da Madeira continue a crescer em 2026. A Secretaria Regional de Economia e a APRAM – Administração dos Portos da Madeira decidiram prolongar o período de isenção das taxas pela ocupação dos contentores no terrapleno do porto do Caniçal. A medida que já tinha sido proposta pela ACIF – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira e atendida pelo Governo Regional, em novembro do ano passado, foi agora estendida até ao final das obras, o que deve acontecer em agosto deste ano.
Teatro alvo de obras de intervenção
Foi aprovada a candidatura no âmbito do M2030 – FEDER para a realização de obras de conservação e recuperação do Teatro Municipal Baltazar Dias, no valor global de 813 mil euros, no ano em que o edifício assinala 138 anos de existência. As obras de recuperação são fundamentais para assegurar a segurança e o conforto dos artistas, trabalhadores e públicos. A modernização das infraestruturas, respeitando as características arquitetónicas originais, permite que o teatro continue a funcionar de forma adequada, cumprindo as normas técnicas e de segurança atualmente exigidas.
Há uma urgência nas vias rápidas
CDS considera que vítimas mortais e feridos graves exigem “medidas concretas”. No mesmo dia em que o PS lembrou no Parlamento que a circulação nas vias rápidas da Madeira aumentou 40% e o número de acidentes tem crescido “com consequências trágicas”, o CDS alertou para a necessidade de garantir meios de proteção a motociclistas que ajudem a evitar “mortes e amputações”. O partido que integra o Governo Regional considera que “o número de vítimas mortais e de feridos graves registados nos últimos anos são justificação para que se tomem medidas concretas de contenção e mitigação do risco”. “Se a instalação de barras protetoras permitir salvar uma vida ou evitar um ferimento, já terá valido plenamente o investimento”, apontam os centristas no Projeto de Resolução apresentado na Assembleia Legislativa.
Produção e comercialização de mel com novos apoios
Governo tem envelope financeiro de 340 mil euros para os apicultores. Os apicultores da Madeira e do Porto Santo vão poder contar com um novo apoio à comercialização do mel, a ser implementado este ano, através de uma portaria que está a ser ultimada pelo governo regional e que se prevê venha a ser publicada no decorrer do primeiro trimestre do ano. Na prática, a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas vai alocar 150 mil euros (87% do Orçamento Regional e 13% do POSEI), para apoiar em 30 euros/ano, cada colmeia declarada, e 1€ no quilo de mel comercializado na Madeira, acrescendo mais 50 cêntimos no caso do Porto Santo, onde esta atividade foi reativada em 2015, graças ao esforço conjunto dos serviços do governo e dos apicultores locais.
Prevenção e combate ao bullying nas escolas
O deputado do PS-Madeira à Assembleia da República, Emanuel Câmara, foi o orador convidado na sessão do ‘Parlamento dos Jovens’, ocorrida na manhã desta segunda-feira, na Ponta do Sol. Na iniciativa, que teve lugar no Centro Cultural John dos Passos, o parlamentar madeirense em São Bento deu a conhecer aos alunos e professores da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol o modo de funcionamento e a importância da Assembleia da República e fez uma alocução sobre a temática da edição deste ano do programa: ‘Literacia Financeira: os Jovens contam’.
“A Complexidade dos Seres Humanos”
A apresentação do livro, editado por O Liberal, da autoria de José Fagundes, está marcada para este sábado, dia 24, pelas 15 horas, no Museu Casa da Luz.
