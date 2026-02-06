Nas bancas a edição 1363 do Tribuna da Madeira

Erro “grosseiro” em Santa Luzia

Autarquia procura corrigir decisão tomada pelo anterior executivo municipal. A Câmara do Funchal aprovou, em Julho de 2025, um projeto habitacional para o espaço onde estava uma Quinta Madeirense, entretanto demolida. Menos de um ano depois de não terem sido apresentadas “garantias” que salvaguardassem a Quinta das Tangerinas, e “apenas após a forte indignação pública provocada pela demolição”, realçam os ex-vereadores da «Confiança», é “a própria vereação do PSD que acaba por reconhecer o erro grosseiro, anunciando a anulação do ato administrativo que aprovou o projeto de arquitetura”.

“Os enfermeiros encontram-se em exaustão”

A declaração de escusa de responsabilidade por parte da grande maioria dos enfermeiros do Serviço de Urgência do Hospital Nélio Mendonça é uma situação que o Sindepor “lamenta”. O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal refere aos utentes que “não está em causa” o nível da prestação de cuidados de enfermagem. Outra situação complexa “é a das altas problemáticas” que, neste momento, atingem 230 pessoas. “Para se perceber a dimensão do problema, estas 230 camas preenchem o equivalente a 3 pisos dos 8 do Hospital Nélio Mendonça”.

PRR Habitação “será cumprido a 100%”

Já foram entregues 504 apartamentos e, de acordo com as previsões governativas, até ao verão serão entregues mais 301, 15 dos quais estão em construção no sítio da Quinta Josefina e cuja obra, orçada em 3,4 milhões de euros, foi visitada pelo Presidente do Governo Regional da Madeira. Miguel Albuquerque afirma que “o PRR Habitação será cumprido a 100%”.

Vinho Madeira reforça presença em França

O Vinho Madeira estará representando numa das mais reconhecidas feiras vínicas do Mundo, a “Wine Paris & Vinexpo Paris”, que decorrerá na Expo Porte de Versailles, em Paris, entre os dias 9 e 11 de fevereiro.

“Situação lamentável”

A CDU denuncia a paragem das obras no Alto do Curral Velho. A CDU deslocou-se, no passado domingo, ao sítio do Alto do Curral Velho, nas zonas altas da freguesia de Santo António, onde o dirigente da CDU, Duarte Martins, denunciou o impasse inaceitável nas obras da bolsa de estacionamento local. Suspensa desde meados de dezembro, a empreitada tinha o compromisso oficial de ser retomada logo no início de janeiro de 2026. No entanto, chegados ao primeiro dia de fevereiro, o cenário é de abandono e os trabalhadores ausentes.

“Governo não se pode transformar em promotor imobiliário”

O Partido Socialista protesta contra a venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu entrada, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a um voto de protesto contra a anunciada decisão do Governo Regional de vender o Hospital Dr. Nélio Mendonça. Uma posição política, tornada pública sem qualquer debate prévio ou estratégia integrada para o Sistema Regional de Saúde, que, no entender do líder parlamentar do PS, constitui uma “opção errada, precipitada e lesiva do interesse público, colocando em causa décadas de investimento público e o futuro da resposta hospitalar na Região”.

Região Autónoma da Madeira – easyJet acelera o reembolso do Subsídio de Mobilidade

A partir desta quarta-feira, dia 4 de fevereiro, entra em pleno funcionamento a validação de dados entre a easyjet e a plataforma digital que simplifica e acelera o reembolso do Subsídio Social de Mobilidade (SSM) para os residentes no arquipélago da Madeira. A easyJet, a companhia aérea n.º 1 nesta Região Autónoma, foi a principal impulsionadora desta mudança, liderando o projeto que resultou num Memorando de Entendimento (MdE) assinado entre a easyJet e a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, em representação do Governo da República.

“A sociedade falha quando silencia”

A Juventude Popular da Madeira promoveu uma mesa redonda para falar sobre a violência doméstica. O dirigente Leandro Silva defendeu uma intervenção pública mais consequente e realçou que “a política tem de assumir um papel ativo”.

