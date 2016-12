Ricos 'fogem' aos impostos

Coelho afirmou hoje que a classe média é a única que paga impostos na Madeira.

José Manuel Coelho denunciou hoje, em conferência de imprensa, que só a classe média é que paga impostos na Região, referindo que os grandes grupos económicos “fogem” aos impostos.

“Só os trabalhadores, os pequenos empresários e os pequenos industriais é que pagam impostos. Os grandes e os ricos não pagam impostos, pois têm as suas empresas sediadas nos paraísos fiscais”, afirmou o líder do PTP, hoje junto à sede de algumas empresas do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM).

José Manuel Coelho deu como exemplo “Jaime Ramos e o filho que faturam milhões e milhões de euros nas suas empresas, mas não pagam um único tostão na Madeira, pois as suas empresas estão sediadas nos paraísos fiscais”.

Assim, o líder do PTP pede ao povo que esteja atento a esta situação. “Tal como o CINM serviu para o Kadhafi lavar o dinheiro, também os paraísos fiscais sediados no estrangeiro servem para os grandes empresários madeirenses, do regime jardinista, meterem lá o dinheiro e fugirem aos impostos”, concluiu.

