Incêndio consome 140 edifícios no Japão

Um incêndio na cidade de Itoigawa, localizada na província de Niigata (Japão), tomou grandes proporções e acabou por consumir pelo menos 140 edifícios.

Os ventos fortes que chegam do Mar do Japão fizeram com que os bombeiros tivessem grandes dificuldades em combater as chamas.

Não há registo de mortes ou feridos graves. Entre as vítimas, as autoridades japonesas contam dois feridos ligeiros por inalação de fumo.

Foi emitida uma ordem de evacuação para as zonas mais próximas.