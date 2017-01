Nas bancas a edição 894 do Tribuna da Madeira

Edição Nº 894 – 13/01/2017 do Semanário Tribuna da Madeira em formato digital ( pdf ) por apenas 1 €

“Vi a prevenção mais valorizada por aqueles que não eram da área da saúde”

O representante da Ordem dos Médicos Dentistas na Madeira, Gil Alves, não entende o porquê de ainda não ter sido implementado o Programa de Intervenção Precoce no Cancro Oral. Ao Tribuna da Madeira, o médico realçou o retomar do Programa de Saúde Oral nas escolas, mas alertou para a necessidade de mais meios humanos e materiais no serviço público. Gil Alves espera que o novo secretário regional dê seguimento aos compromissos.

“Instabilidade no nosso sistema de Saúde”

É um elemento negativo de 2016 apontado pelo Pároco José Luís Rodrigues. O sacerdote afirmou que a Madeira tem “uma pobreza crónica que se mantém de ano para ano”, e traçou as suas expetativas para 2017 na saúde, educação e economia para a Região.

‘Quero ser um Cristiano Ronaldo do artesanato’

Os sonhos do artesão Dino Gouveia “passam por valorizar o artesanato e, por sua vez, levar o nome da Madeira aos quatro cantos do mundo nesse setor”.

Luís Delgado «abre o livro»

O ex-Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Machico rebate todas as acusações que lhe foram feitas em período eleitoral.

Região estuda hipótese da criação de um sistema fiscal próprio

O presidente do Governo Regional defende que a competitividade da Madeira só será possível com um sistema fiscal próprio, anunciando que a ideia está a ser equacionada para ser apresentada ao nível da União Europeia e da República.

Funchal voltou a ser reconhecido na área da Acessibilidade

A Câmara Municipal do Funchal recebeu, da parte do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade (ICVM), um Certificado de Acessibilidade, atribuído no âmbito dos “Itinerários Turísticos Acessíveis de Portugal”, que vem reconhecer, uma vez mais, todo o trabalho que tem sido desenvolvido pela Autarquia nesta área.

Praga nos citrinos leva à proibição da produção regional

Em causa está uma praga veiculada por insecto vector de uma bactéria causadora da doença “Enverdecimento do citrino”.

Conferências AndarIlhas levam APRENDER MADEIRA a toda a Ilha

Inicia-se nesta sexta-feira, dia 13, às 18 horas no Museu da Baleia, no Caniçal, o ciclo de conferências AndarIlhas numa organização da responsabilidade da Cátedra Infante D. Henrique para os Estudos Insulares e a Globalização, da qual fazem parte a Agência de Promoção da Cultura Atlântica, o Instituto Açoriano da Cultura e o Centro de Línguas e Literaturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e a Universidade da Madeira no âmbito das atividades de dinamização e divulgação do projeto Aprender Madeira – Edição do Novo Dicionário Enciclopédico da Madeira.

Madeira à espera do pico de gripe

Os profissionais de saúde alertam que a vacinação continua a ser uma das formas de prevenção, e aconselham as pessoas a se acautelarem do frio. Em caso de necessidade, devem ir primeiro aos centros de saúde que estão a ser preparados para agir no pico da gripe.

Carreiros do Monte de luto

O presidente da Associação dos Carreiros do Monte foi morto com três tiros na cabeça.

O adeus ao “Pai da Liberdade”

Dezenas de populares e várias figuras públicas prestaram, nesta terça-feira, a última homenagem a Mário Soares, falecido no passado sábado, dia 7, com 92 anos de idade.

“Madeira de A a Z” no Teatro Municipall

A inauguração das conferências decorreu na passada quarta-feira, no Teatro Municipal Baltazar Dias, tendo como tema central o “Teatro”. Estas conferências englobarão temas associados à História, Cultura e Ciência, desde a banda desenhada e a música, passando pela literatura infantojuvenil e o teatro, com o envolvimento de cerca de 35 investigadores.