30 casas para realojamento definitivo de famílias vítimas dos incêndios

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS), através da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), vai adquirir 30 habitações de tipologias T1 a T3, no concelho do Funchal, para atribuir a famílias vítimas dos incêndios. Trata-se de uma solução prevista pelo Governo Regional da Madeira no âmbito do realojamento definitivo da população afetada, prosseguindo, assim, o objetivo de promover o regresso à normalidade.

Recordar que, neste âmbito, com o apoio da SRIAS, 68 habitações foram já totalmente recuperadas e outras 43 se encontram atualmente em recuperação. Referir, por último, que a despesa total prevista para a aquisição das 30 habitações é de 2.550.000,00 euros.