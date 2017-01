Trump tem primeiro encontro com um dirigente estrangeiro

O primeiro encontro do Presidente dos Estados Unidos com um dirigente estrangeiro é com a primeira-ministra britânica, Theresa May, que hoje é recebida na Casa Branca. Em cima da mesa vão estar as relações comerciais bilaterais.

Donald Trump tem elogiado a decisão do povo britânico de votar pela saída da União Europeia e a atitude do governo de May no sentido de o fazer rapidamente.Ambos já falaram em trabalhar no sentido de assinar um acordo comercial privilegiado entre os Estados Unidos e o Reino Unido e ambos defendem uma linha dura no que toca ao controlo sobre as fronteiras.

“Deverão centrar-se, em primeiro lugar, nas questões comerciais, nas questões de segurança, bem como vários problemas urgentes da agenda internacional”, afirmou uma porta-voz de Downing Street, a residência oficial do primeiro-ministro britânico. A questão Síria, a ameaça terrorista e a Rússia também deverão estar na agenda da reunião, bem como o acordo nuclear com o Irão, que Londres também assinou e que Trump pretende rasgar.