Argentinas fazem protesto em topless a favor do topless

Dezenas de mulheres protestaram em Buenos Aires, Argentina, para exigir o direito de apanharem sol em topless. O protesto, também feito em topless, surge depois de algumas terem sido expulsas de uma praia pela polícia.

Outros protestos menores já tinham ocorrido no país nas últimas semanas, motivados pelo facto de ainda não ser claro se realmente as mulheres podem ou não fazer topless em praias públicas. A polícia apontou a existência de uma lei no código penal que proíbe “situações obscenas” para justificar a retirada das mulheres da praia.

A manifestação no centro de Buenos Aires surge no seguimento dos protestos de dezenas de milhares de argentinos contra a violência sexual, rapto e morte de uma jovem de 16 anos, no final do ano passado. As manifestantes consideram que aquilo que se passou na praia transmite o exemplo da desigualdade social entre homens e mulheres na Argentina.