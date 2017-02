Museu do Pico acolhe exibição do filme ‘Cézanne e Eu’

A Direção Regional da Cultura, através do Museu do Pico e em parceria com a MiratecArts, acolhe terça-feira, dia 14 de fevereiro, às 21h00, no Museu dos Baleeiros, com entrada livre, a apresentação do filme “Cézanne e Eu”.

Trata-se de um drama biográfico com realização e argumento de Danièle Thompson, nomeada para o Óscar de Melhor Argumento com “Cousin Cousine” e coargumentista de “A Rainha Margot”, tendo Guillaume Canet e Guillaume Gallienne nos principais papéis.

O filme revela a história da relação entre o pintor Paul Cézanne e o escritor Émile Zola, abordando a parceria, a intimidade, os interesses sociais, as condições de vida e os universos artísticos dos dois génios da pintura e da literatura. Este filme francês, legendado em português, com a duração de 117 minutos, estreou em outubro de 2016 em Portugal e é recomendado para maiores de 12 anos.