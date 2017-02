Idoso encontrado morto com mãos e pés atados

Um homem de 83 anos foi encontrado morto na freguesia da Guia (em Albufeira, no Algarve), esta quinta-feira de manhã, com as mãos e os pés atados. O agricultor vivia sozinho e foi encontrado por uma neta.

O homem costumava deslocar-se ao mercado municipal de Albufeira às quintas-feiras e sábados, onde vendia produtos que cultivava. A família estranhou a sua ausência e a neta, que vive numa casa contígua, deslocou-se à habitação do idoso. Encontrou o avô na cama com as mãos e os pés atados e a casa revirada.