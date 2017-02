Joana Figueirôa/Pedro Pestana conquistam título de padel

Os atletas do CD Nacional, Joana Figueirôa/Pedro Pestana são os novos Campeões Regionais de Padel na Vertente Mistos. A dupla nacionalista foi a equipa mais forte das 18 participantes neste campeonato realizado no passado fim de semana no Centro de Padel e Lazer, batendo na final a equipa do FTC, Lúcia Neves e Marco Fernandes, por 2-0.

Nas meias-finais, Joana e Pedro ganharam à dupla constituída por Cláudia Teixeira/ Cristóvão Turck Nunes (CDN) por 2-1, enquanto na outra meia-final, Patrícia Abreu/ José Maia (CDN) foram afastados pelo mesmo resultado.