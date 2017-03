Núncio admitiu conversas com ministros das Finanças

O antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, admitiu hoje que teve “conversas” com Vítor Gaspar e Maria Luís Albuquerque sobre ‘offshore’.

“Admito que tenha tido conversas com os ministros das Finanças sobre as questões em geral do combate à evasão fiscal”, disse Núncio, referindo-se aos governantes com a pasta das Finanças no executivo PSD/CDS-PP, mas voltando a centrar em si próprio a responsabilidade política da não publicação de estatísticas sobre transferências para ‘offshore’.

Paulo Núncio falava na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, onde está hoje a ser ouvido sobre a transferência de 10.000 milhões de euros para paraísos fiscais entre 2011 e 2014 sem o controlo da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Paulo Núncio sublinhou que a visão de que “dez mil milhões de euros escaparam do país” é “demagógica e populista”.