A Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Educação, promove, nesta sexta-feira, dia 3, o Encontro Regional “Aprendizagens Essenciais em Educação Física – Currículo para o século XXI”, das 09h00 às 12h30m e das 14h00 às 17h30, no Auditório da Escola Secundária Jaime Moniz.

Este encontro tem como principal propósito, facultar aos professores de Educação Física da Região Autónoma da Madeira, um conhecimento aprofundado acerca da proposta “Aprendizagens Essenciais em Educação Física” numa escolaridade de 12 anos, bem como promover um espaço de reflexão e debate sobre esta temática, constituindo um referencial comum para a ação pedagógica dos docentes, valorizando a prática destes profissionais.

Este evento, para apresentação e debate deste importante documento estratégico para a Educação Física em todo o território nacional, contará com a presença de Avelino Azevedo e de Nuno Fialho, em representação do Conselho Nacional de Associações de Professores e Profissionais de Educação Física (CNAPEF), entidade encarregue, juntamente com a Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF), da elaboração do documento em análise.