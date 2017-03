Costa e Passos trocam acusações

O debate quinzenal de hoje, na Assembleia da República, acabou por ficar marcado pela troca de acusações entre António Costa e Passos Coelho, o primeiro-ministro e o líder do PSD.

A transferência de milhões para offshores e a supervisão bancária acabaram por ser dois temas mais presentes nas várias intervenções partidárias.

Segundo o PSD, o Governo da República lida mal com a independência de reguladores financeiros, como o Conselho de Finanças Públicas e o Banco de Portugal.

O PCP defendeu que “é preciso apurar a extensão” do caso dos offshores, tendo o BE pedido que se apurem todas as responsabilidades.

Já o CDS quis saber qual o modelo para a supervisão bancária defendido pelo executivo socialista.