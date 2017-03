Cumprindo a estratégia de maior proximidade ao tecido empresarial regional, o Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, visitou, na passada sexta-feira, as Empresas Sweet & Sugar e EUTELSAT, ambas sediadas na Zona Franca da Madeira. As visitas deixaram o governante altamente satisfeito, “sobretudo atendendo ao trabalho que cada uma delas diariamente desenvolve para afirmar a competitividade económica da Região, quer no mercado regional quer no estrangeiro”.

“Hoje, as nossas empresas afirmam a diferença, dentro e fora da Região, não haja qualquer dúvida disso”, sublinhpu Eduardo Jesus, para quem se revela da maior importância “que se valorize todo este trabalho e competência, a favor dos negócios que são desenvolvidos mas, também, a favor de uma notoriedade internacional que se conquista, precisamente, através da aposta na qualidade que os nossos empresários têm vindo, felizmente, a assumir como prioritária”.

Na primeira visita, o Secretário Regional com a pasta da Economia teve a oportunidade de conhecer os vários ciclos de produção, naquela que é, hoje, a segunda maior empresa ao nível da confeitaria, mas a líder de mercado, em termos da produção de rebuçados, contando com a representação de marcas e clientes de diferentes partes do mundo.

Já na segunda visita, neste caso à EUTELSAT, Eduardo Jesus teve a oportunidade de reafirmar a importância que a Madeira assume, atualmente, no contexto do investimento tecnológico e nas ligações intercontinentais que, neste caso, se evidenciam, numa empresa que, tendo à sua responsabilidade cerca de 40 satélites, acede, através da Madeira, a partir de 26. “Estamos a falar de empresários que têm vindo a posicionar-se, estrategicamente, para procurar, lá fora, o mercado que faz falta cá dentro e isso merece todo o nosso reconhecimento e apoio”, realçou.

Refira-se que estas visitas, que surgem na sequência daquela que foi concretizada na passada segunda-feira, à empresa MadeBiotech, integram uma estratégia de proximidade que terá continuidade e que se materializará de diferentes formas, ao longo deste ano, todas elas tendo por objetivo “valorizar e dar uma outra visibilidade ao esforço que cada um dos empresários tem vindo a fazer e aos bons exemplos que, felizmente, existem na Região”.