PCP-M foi ao Curral das Freiras denunciar salários em atraso

O PCP-Madeira promoveu, na passada quinta-feira, uma iniciativa no Curral das Freiras. Segundo o dirigente Alexandre Fernandes: “Viemos hoje à freguesia do Curral das Freiras no âmbito da campanha “Mais Direitos, Mais Futuro, Não à Precariedade”, denunciar uma situação relativa a salários em atraso. Esta é uma obra da responsabilidade da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, e que consiste na requalificação do centro da freguesia do Curral das Freiras. Tivemos conhecimento que os trabalhadores que aqui estão em funções há cerca de dois meses, ainda não lhes foi pago qualquer valor relativo a salários. Vamos junto da Câmara Municipal, visto que é a entidade contratante da obra, saber se há alguma responsabilidade por atrasos de transferências de verbas, ou se, por outro lado, a responsabilidade desta situação é do empreiteiro executante da obra.

Esta é uma situação deveras preocupante. Estes trabalhadores estavam em situação de desemprego e viram aqui uma oportunidade de trabalho que lhes iria dar alguma estabilidade. Deste modo, além de constituir uma grave ilegalidade o que se está a passar com estes trabalhadores, os mesmos estão numa situação em que são eles a pagar para trabalhar. Voltamos ao tempo da escravatura? Esperemos que não!”, finalizou.