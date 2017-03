Coreia do Norte falhou novo teste de lançamento de mísseis

A Coreia do Norte realizou, esta quarta-feira, um novo teste de lançamento de mísseis, a partir da costa oriental do país, mas segundo fontes do Governo japonês e do Ministério da Defesa da Coreia do Sul terá sido mal sucedido.

“A Coreia do Sul e os Estados Unidos estão a par do lançamento de um míssil norte-coreano que supostamente resultou em fracasso”, declarou um porta-voz do ministério sul-coreano, citado pela agência noticiosa francesa AFP.

O novo teste ocorre quando há um crescente clima de tensão na península coreana, devido ao ainda recente ensaio do regime liderado por Kim Jong-un, realizado a 6 de Março, quando foram lançados quatro mísseis de médio alcance que percorreram uma média de 1.000 quilómetros. Três caíram ao largo do Japão.