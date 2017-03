Lesados do BANIF querem falar hoje com António Costa no Funchal

Os lesados do BANIF vão se manifestar hoje, terça-feira, dia 28, no Funchal aquando da inauguração da Loja do Munícipe da Câmara Municipal da cidade, cujo evento contará com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa. Os Lesados têm a expectativa de chegarem à fala com o Chefe do Governo e tudo farão para o conseguir.

A manifestação dos Lesados BANIF recorre a diversa simbologia, nomeadamente um boneco lesado BANIF acorrentado e enforcado.