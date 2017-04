Marinha apoia Autoridade Marítima Nacional nas Selvagens

No âmbito do apoio da Marinha à Autoridade Marítima Nacional (AMN), o navio hidrográfico da Marinha, NRP Gago Coutinho, desembarcou ontem, dia 10 de abril, 40 toneladas de material na Selvagem Grande.

O material desembarcado destina-se a dar continuidade à edificação das estruturas de apoio da AMN nestas ilhas.

Esta é a terceira fase de trabalhos onde se pretende criar as condições adequadas para a Polícia Marítima garantir o exercício da autoridade do Estado, nomeadamente em matéria de vigilância, fiscalização, patrulhamento e exercício de polícia, em especial no que diz respeito à proteção e preservação do meio marinho e segurança da navegação, das pessoas e bens.