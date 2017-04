Serviço Educativo do MUDAS promove Oficina Criativa para Famílias

O Serviço Educativo do MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira, organiza em parceria com o atelier de cerâmica BarroCru, uma oficina criativa orientada especificamente para famílias. Esta atividade tem por ambição proporcionar outra forma de experienciar o Museu, convidando as famílias a passar uma manhã de Páscoa, muito especial, no MUDAS. Enquadrando-se na programação pedagógica de férias de Páscoa esta oficina de modelação em barro terá lugar no próximo sábado, 15 de abril, entre as 10h30 e as 13h30 e será orientada pelo ceramista Miguel Ramos.

Miguel João Ramos nasceu no Funchal em 1975. Por influência do seu avô materno inicia o seu percurso nas artes da cerâmica. Em 2001 parte para o Alentejo onde em 2004, obtém formação em pintura de cerâmica, no Centro de Artesãos do Alentejo em Reguengos de Monsaraz, numa parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Em 2008 ingressa no curso de cerâmica criativa do Centro de Formação Profissional para a Industria de Cerâmica (CENCAL), nas Caldas da Rainha. Entre 2010 e 2012, participa nos projetos Land’art Sintra/Cascais, V.N.Gaia/ Parque da Lavandaria e Zaragoza, Muel /2012. Após conclusão do curso no CENCAL, frequentou um estágio profissional na Olaria Norberto Batalha. Em 2014 regressa à Madeira onde se estabelece criando a oficina de cerâmica BarroCRU.

Refira-se ainda que o Mudas disponibiliza, habitualmente, um conjunto de atividades pedagógicas preparadas em torno do programa expositivo do Museu. O objetivo é contribuir para a captação e fidelizar públicos, através de uma ação dinâmica e de proximidade à comunidade que apele ao debate criativo, à reflexão e à partilha de conhecimentos e experiências transversais às temáticas da arte, arquitetura, ambiente e cidadania. Além das tradicionais visitas orientadas, o programa educativo inclui, entre outras atividades, a dinamização de ateliers de expressão plástica de curta duração, oficinas criativas, workshops temáticos e atividades para ocupação de férias.

As inscrições nesta atividade podem ser feitas por telefone (291820900) ou através do e-mail mudas@madeira.gov.pt