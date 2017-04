I Encontro de Profissionais de Educação na Horácio Bento

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia vai acolher, de 22 a 26 de abril, o I Encontro de Profissionais de Educação que realizaram cursos de formação nos Estados Unidos da América, com o apoio da Embaixada dos EUA do seu país e/ou da instituição Fulbright.

É a primeira vez que a Universidade da California – Chico organiza um encontro mundial para todos os SUSI (Study of the United States Institutes for Secondary Educators) e a Madeira foi o local escolhido para acolher este evento.

Contará com cerca de 60 participantes de todo o mundo, representando todos os continentes e cerca de 40 países diferentes, os quais se propõem fazer um balanço sobre o tema “Access and Equity – What have we accomplished? Where are we going?”. Esta é uma altura propícia ao debate e reflexão entre os participantes, considerando que é o sexto ano consecutivo de realização deste programa e que cada vez mais o mundo precisa de trabalho colaborativo e parcerias entre instituições e países.

Rómulo Neves, docente de Inglês na EB 2, 3 Dr HBG, é o organizador local e foi bolseiro em 2011, nos EUA. Destaca as aprendizagens que construiu, as mais-valias que trouxe para a RAM, contribuindo para práticas inclusivas, atualizadas e um ensino com mais qualidade.

“Faz-nos sempre bem alargar horizontes, conhecer novas realidades, questionar as nossas práticas, crescermos como indivíduos e como profissionais. A título de exemplo de parcerias, refere a candidatura com sucesso da aluna Laura Andrade (ES Jaime Moniz) que, em 2015, foi a candidatura vencedora de Portugal para a bolsa Benjamin Franklin Summer Institute, promovida pela Embaixada dos EUA”.

Este evento será ainda uma oportunidade para a Madeira se destacar como local de eleição de organização de eventos, sendo necessário destacar e agradecer o apoio incansável da EB 2, 3 Dr. Horácio Bento de Gouveia, Direção Regional do Turismo, Câmara Municipal do Funchal, Teatro Municipal Baltazar Dias, Embaixada dos EUA em Lisboa, Fulbright Portugal, Hotel Four Views Baía, entre tantos outros.

O programa inclui uma vertente académica, um espaço privilegiado de partilha de boas práticas e uma vertente social e turística, com diversas experiências que permitirão aos participantes conhecer um pouco da Madeira, da sua cultura e tradições. “É um excelente cartaz turístico para a nossa Região”.