MSC Cruzeiros repete partidas e chegadas ao Funchal em 2018

A MSC Cruzeiros anunciou, recentemente, que vai voltar a contar com embarques e desembarques no Funchal, Madeira, no próximo ano, propondo quatro itinerários a bordo do MSC Orchestra, em Outubro. “A MSC Cruzeiros é novamente a única companhia de cruzeiros a permitir embarques e desembarques na Madeira e estamos muito satisfeitos por conseguir dar novamente esta possibilidade aos madeirenses”, refere Eduardo Cabrita, director-geral da MSC Cruzeiros em Portugal.

As propostas da companhia incluem dois cruzeiros com partida e chegada ao Funchal, itinerários de 13 dias pelo Mediterrâneo, cujas partidas decorrem a 7 e 19 de Outubro. Estes itinerários têm preços desde 799 euros por pessoa e visitam Málaga, Civitavecchia (Roma), Génova, Marselha, Barcelona, Casablanca e Santa Cruz de Tenerife, voltando novamente à Madeira.

Disponível estará também uma viagem de posicionamento do navio, que parte de Barcelona a 2 de Outubro, num itinerário de seis dias, com escala em Casablanca e Santa Cruz de Tenerife. Os preços começam nos 199 euros por pessoa.

A fechar as ofertas da MSC Cruzeiros no Funchal vai estar ainda um itinerário de 12 dias, cuja partida está prevista para 31 de Outubro, numa viagem que passa por Málaga, Civitavecchia (Roma), Génova, Marselha, Barcelona, Valência e Cádis, com o desembarque a ocorrer em Lisboa. Os preços são a partir de 649 euros.