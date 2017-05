IX Torneio de Esgrima de São Gonçalo integrado no aniversário do Clube 1º de Maio

Realizou-se a 9ª Edição do Torneio de São Gonçalo, organizada pela Associação de Esgrima da Região Autónoma da Madeira em parceria com o Clube Desportivo 1ºMaio, incluída nas atividades do 92º aniversário do clube, com o apoio da Junta de Freguesia de São Gonçalo.

O Torneio abarcou 5 provas: Benjamins B, Benjamins A, Infantis Masculinos, Infantis Femininos e Seniores P (pais de atletas que sendo seniores iniciaram a sua prática federada há menos de 2 épocas).

Na Prova de Infantis Masculinos participaram 18 atletas. A final foi disputada pelo Guilherme Freitas (CD1ºMaio) e José Freitas (CDRSantanense), conquistando o florete de ouro o atleta do norte da ilha por 10-6. Em 3º Lugar ficam Ricardo Catanho (CD1ºMaio) e Rodrigo Pereira (CD1ºMaio).

A atleta Cláudia Gomes (CDRSantanense) foi a grande vencedora da prova de Infantis Femininos, Margarida Andrade (CDRSantanense) conquista a prata e as atletas Marta Fernandes (ACDSV) e a Sara Mota (CD1ºMaio) o bronze.

Na prova de Benjamins A sobem ao pódio em 1º Rodrigo Catanho (CD1ºMaio), em 2º Guilherme Freitas (CD1ºMaio) e em 3º Pedro Jesus (ACDSV) e Cátia Pacheco (CDRSantanense). Estiveram também de parabéns pela participação o Joaquim Carvalho (ARCA), Tiago Nascimento (CD1ºMaio) e Margarida Andrade (CDRSantanense).

Nos Benjamins B, Miguel Barata (CD1ºMaio) conquista o florete de ouro, o Diogo Machado (CD1ºMaio) o de prata e José Andrade (ARCA) e Lourenço Garcês (ARCA) o de bronze. Participaram também os “mosqueteiros” Mateus Oliveira (ARCA), Marco Nóbrega (CD1ºMaio) e os atletas mais novos da época, Artur Pires (CD1ºMaio) e Gabriel Barros (CDRSantanense) que apesar de terem apenas 5 anos participam com todo o afinco.

Mais uma vez os Pais dos atletas do escalão Sénior, mas com pouco tempo de esgrima Federada tiveram uma prova especifica para eles, de onde sai vencedor o Leonardo Pires (CD1ºMaio) após defrontar, na final, o Marco Freitas (CD1ºMaio). Sobem também ao pódio, em 3º posto, Vítor Machado (CD1ºMaio) e Marisol Plácido (CD1ºMaio).

O evento decorreu no dia 29 de abril, na Sala de Esgrima Adelino Rodrigues (Liceu). O Presidente da Junta de São Gonçalo, Bruno Ferreira, e a vice-presidente Celina Freitas, estiveram presentes no evento, assim como o Presidente do Clube 1º de Maio, Duarte Luciano. Fotos: SS