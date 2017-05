O Partido Trabalhista Português (PTP) apresentou a sua candidatura oficial ao Concelho do Funchal. Raquel Coelho é a candidata à Câmara do Funchal. A candidatura foi apresentada durante um jantar-convívio, que se realizou no Funchal. O discurso da candidata focando os objetivos desta sua candidatura segue-se no vídeo aqui publicado.

