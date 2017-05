Ataque no Egipto mata 26 pessoas

Vários atiradores dispararam hoje sobre um autocarro que transportava um grupo de cristão coptas em Minya, no Egito, matando pelo menos 26 pessoas e ferindo outras 25, de acordo com a agência Associated Press.

O ataque terá ocorrido a cerca de 250 quilómetros a sul da capital do Egipto, contra um autocarro que se deslocava para uma igreja.

Este tipo de ataques a cristãos coptas tem sido frequente. A 9 de Abril, dois bombistas suicidadas causaram pelo menos 46 mortos.

Os ataques têm sido reivindicados pelo grupo terrorista Estado Islâmico, mas ainda não há informação sobre o responsável pelo ataque desta sexta-feira.