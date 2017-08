Detenção de suspeitos por crime de tráfico de estupefacientes no Funchal, Calheta e Santa Cruz

A Policia Judiciária através do Departamento de Investigação Criminal do Funchal deteve seis homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 35 anos, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.

As detenções verificaram-se nas zonas do Funchal, Calheta e Santa Cruz, cinco das quais em cumprimento de Mandados Judiciais e uma em flagrante delito, e foram precedidas de várias buscas, nove das quais domiciliárias.

Durante a investigação, que decorria desde Maio de 2016, foram realizadas três apreensões de haxixe e MDMA (Ecstasy), em datas e quantidades diferenciadas que, no total, ultrapassavam as 5.000 doses individuais.

No decorrer das bucas foram igualmente aprendidas cerca de 170 doses individuais de haxixe, 1100 de liamba, 300 de MDMA, dinheiro, vários telemóveis, computadores portáteis, e balanças de precisão.

Os detidos irão ser presentes às autoridades judiciais para primeiro interrogatório judicial a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.